Un' intesa tra M5S e Pd? I grillini vogliono la Lega

E sull'intesa è psicodramma tra i dem : Svelando l'inesistenza di una linea politica chiara. Il nodo da sciogliere, stavolta, riguarda il via libera all'appoggio a un governo con il M5s. Il copione è lo stesso del dicembre 2016. Delle ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : ecco gli scenari [LIVE] Video : LIVE Trattative governo: la giornata in diretta - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di #governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volonta' di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria ...

Trattative governo - il PD prova l'intesa al suo interno : ecco gli scenari [LIVE] : - In queste ore all'interno del Partito Democratico si sta dialogando per cercare di trovare una quadra tra l'ala renziana, contraria ad un accordo di governo con i 5 Stelle e l'ala governista, che invece starebbe spingendo per favorire un'alleanza di governo con i grillini. Da entrambe le parti però, c'è la volontà di evitare di presentarsi alla direzione del 3 maggio con una vera e propria frattura. Il punto d'accordo tra le due tesi dominanti ...

intesa Sanpaolo : via libera da assemblea straordinaria a conversione azioni risparmio : Teleborsa, - La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro , . Ha votato a favore il 99,65% ...

intesa Sanpaolo : via libera da assemblea straordinaria a conversione azioni risparmio : La quotazione in Borsa di società del gruppo Intesa Sanpaolo non è al momento un'opzione sul tavolo. Lo ha spiegato il presidente, Gian Maria Gros-Pietro , . Ha votato a favore il 99,65% del capitale ...

Alitalia - intesa per proroga contratto : 19.05 E' stato raggiunto l'accordo tra sindacati e azienda sulla proroga del contratto dei lavoratori di Alitalia fino al 31 ottobre. Lo riferiscono fonti sindacali al termine del confronto. E viene specificato che non c'è alcun taglio aggiuntivo al costo del lavoro.

Berlusconi : "Un'intesa tra Pd e M5s? Sarà risposta negativa" : Dopo l'annuncio del presidente della Camera, Roberto Fico che ha di fatto certificato l'apertura del dialogo tra M5s e Pd per il governo, arriva il commento di Silvio Berlusconi. Durante il suo tour elettorale, il Cavaliere ha parlato degli ultimi sviluppi delle consultazioni: "Sono sicuro che nella trattativa tra Pd e Cinquestelle non ci Sarà alcuna risposta positiva per il presidente Mattarella. Se lo scenario Sarà questo - ha aggiunto - dovrà ...

Laura Boldrini : 'Non vedo di buon occhio un'intesa tra M5S e Pd' : Bisogna essere prudenti e capire che nel nostro Paese c'è anche la necessità di ricostruire un fronte progressista che possa dare alle persone la motivazione di fare politica e di credere alla ...

“Succede un disastro”. Grande Fratello - sale la temperatura. Tra i due inquilini l’intesa è palese e lei non lo nasconde più. Peccato che lui non sia proprio libero anzi. Ne vedremo delle belle : Qui gatta ci cova. Dentro la casa del Grande Fratello gli animi si scaldano e due concorrenti sembrano essere sempre più vicini. Dopo una settimana di tensioni, con il Tarzan di Viterbo Alberto Mezzetti in Grande spolvero (che ora vanta tra i suoi sponsor anche Cristiano Malgioglio) ecco che pare esserci spazio anche per la serenità. Peccato che uno dei due sia fidanzato. Parliamo di Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti “Io e Luigi ce la ...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd. «Partire dai temi e dal programma». Salvini : se i dem vanno al governo la gente straccia scheda elettorale : mandato al presidente della Camera Roberto Fico per verificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. Fico dovrà riferire al capo dello Stato, Sergio...

Fico - mandato per intesa M5S-Pd. Salvini : se i dem vanno al governo la gente straccia scheda elettorale : mandato a Roberto Fico per veirificare se ci sono i margini per formare un governo sostenuto da M5S e Pd. «Il presidente della Repubblica ha conferito al presidente della Camera Roberto Fico il...

Roberto Fico dovrà lavorare solo all’intesa tra M5S e Pd : Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono fuori dai giochi politici. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha assegnato al

M5S-Pd - intesa (quasi) impossibile Dai dem no a un governo politico E non solo i renziani sono contrari : Chiudere immediatamente il 'forno' con il Centrodestra e in particolare con la Lega. Nessuna possibilità che Luigi Di Maio diventi presidente del Consiglio. sono le due pre-condizioni che il Partito Democratico, sponda vicina al reggente Martina (i renziani sono ancora più categorici nel chiudere), considera... Segui su affaritaliani.it

Governo - B. : “M5s è assetato di potere. intesa con loro sarebbe la fine del Pd”. Che l’ex Cav vuole con il centrodestra : Una botta al Movimento 5 Stelle e una carezza al Partito Democratico. Ultimo dei leader nazionali a lasciare il Molise oggi al voto per le regionali, in un’intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi ha emanato la sua fatwa contro un eventuale esecutivo formato da grillini e dem: “Un Governo che escluda le elezioni, fra Pd e 5 Stelle, sarebbe un ennesimo tradimento della volontà degli elettori. Finirebbe malissimo in tempi ...