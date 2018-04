Un nuovo museo in Toscana | lunedì a Livorno viene aperto il Museo della Città

Milano - la Casa della Memoria divisa sul nuovo museo. «Basta indugi - si farà» : Gli incontri con le scolaresche, quasi ogni mattina. Gli spettacoli teatrali e le mostre, ma a posti limitati: massimo 150 persone. «Non siamo certo Expo» scherza Andrea Kerbaker, direttore della Casa della Memoria inaugurata tre anni fa in via Confalonieri,...

Firenze : il nuovo corso del Museo Novecento : Si tratta della prima tappa di un per corso che in futuro toccherà pittura, scienza, letteratura, architettura. E proprio all'arte del progettare e del costruire è dedicata la seconda mostra del nuovo ...

nuovo volto per il Museo Piaggio : Dopo 18 anni di attività e un successo segnato da 600mila visitatori, il Museo Piaggio si rinnova completamente e cresce da 3.000 a oltre 5.000 metri quadrati, con oltre 250 preziosi pezzi esposti. Il Museo Piaggio – il sogno coltivato da Giovannino Agnelli, scomparso a soli 33 anni nel 1997 – diventa così il più […] L'articolo Nuovo volto per il Museo Piaggio sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...

Museo dell'Auto di Torino - Un nuovo spazio per le americane degli anni d'oro : Il mito americano si rinnova al Mauto di Torino, con un nuovo allestimento, una scenografia che riprende lo skyline di New York, con limmancabile ponte di Brooklyn, e soprattutto due protagoniste deccezione: una Packard Super-Eight del 1937 e una Cadillac Series 62 del 1947, restaurate in collaborazione con Nicola Bulgari e con il Centro NB per American Automotive Heritage, nato in proprio per preservare il patrimonio automobilistico ...