Un lungo weekend di innovazione a Pontedera

Gli eventi del weekend “lungo” tra Sondrio e Valmalenco : Finito un ponte ne arriva subito un altro e, grazie anche al clima di questi giorni, il prossimo weekend ”lungo” non mancherà di attirare i turisti tra Sondrio e Valmalenco, anche grazie ad alcune manifestazioni. A partire da “Vieni a scoprire il Villaggio dell’Energia”. Sabato 28 aprile, dalle 9 alle 17 presso la centrale idroelettrica Enel di Lanzada: visite guidate, mostra di pop art, giochi e tanto altro. E proprio dalle 17, lungo le vie ...

Valle Roya : occhio ad Alice - come nuova - nello stesso posto per il lungo weekend : Si prepara un nuovo - e questa volta veramente lungo - weekend tra il Piemonte e la Costa Azzurra e, come sempre, il passaggio in Valle Roya per gli automobilisti sarà regolato dal radar Alice, vera e ...

Al via il lungo weekend del 25 Aprile con tanti eventi da non perdere in Provincia di Savona : ... ed occasione per sottolineare, festeggiare e riconquistare i valori della Resistenza antifascista, sui quali è basata la Costituzione della nostra Repubblica, mettendo insieme concerti, spettacoli, ...

Scampagnate - musica e divertimento : il lungo weekend di Pasqua nel Salento - : Dalla mattina alla sera, una non stop di musica, arte e divertimento con live e dj set, spettacoli, aree pic nic, street food, sport e il nuovo lunapark con giostre per piccini in cui potersi ...

Obbligazioni " Normalizzazione alla vigilia del lungo weekend : Nel pomeriggio, poi, una raffica di dati provenienti dagli Usa forniranno ulteriore materiale per capire il vero stato dell'economia a stelle e strisce dove alcuni modelli econometrici utilizzati da ...