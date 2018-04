Ultimi giorni per lo sconto TIM di 60 €

Giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : “Lo Jafferau riscriverà la classifica. Sarà al top per gli Ultimi dieci giorni - quelli decisivi” : Fabio Aru Sarà uno dei protagonisti del Giro d’Italia. Il sardo, dopo che lo scorso anno fu costretto da un infortunio a saltare la Corsa Rosa, che partiva proprio dalla sua Sardegna, quest’anno ci riproverà, deciso a conquistare la sua seconda grande corsa a tappe dopo la Vuelta del 2015. Il Cavaliere dei Quattro Mori, dopo il Tour of the Alps, per proseguire la preparazione ha scelto Bardonecchia e lo Jafferau, sede ...

Trieste : i canti dell’Adriatico salutano il viaggio “Nel mare dell’intimità” - Ultimi giorni per visitare la mostra : ultimi giorni di apertura per “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta l’Adriatico” aperta fino al prossimo martedì 1° maggio al Salone degli Incanti di Trieste. La mostra è curata da Rita Auriemma, Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell’ERPAC che l’ha organizzata insieme al Comune di Trieste – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la ...

Fibra TIM a partire da 16 - 90' - Ultimi giorni! : ... accesso illimitato a tutti i contenuti video disponibili sulla piattaforma di streaming TIM Vision; attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo; TIM Connect include l'attivazione del servizio TIM ...

Fibra TIM a partire da 16 - 90€ - Ultimi giorni! : Ancora per poche ore è possibile sfruttare uno sconto promozionale su tutte le offerte TIM Connect per la linea telefonica …

LA CADUTA - GLI Ultimi giorni DI HITLER - RAI 3/ Info streaming e trama del film (oggi - 12 aprile 2018) : La CADUTA - Gli ULTIMI GIORNI di HITLER, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 12 aprile 2018. Nel cast: Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, alla rergia Oliver Hirschbiegel. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:50:00 GMT)

La caduta – Gli Ultimi giorni di Hitler - film stasera in tv 12 aprile : trama - curiosità - streaming : La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler è il film in onda stasera in tv giovedì 12 aprile 2018 in prima serata su Rai3. Diretto da Oliver Hirschbiegel ed interpretato da Bruno Ganz, Alexandra Maria Lara, Ulrich Matthes. La trama segue gli ultimi giorni di vita di Adolf Hitler dal punto di vista della segretaria Traudl Junge, che fu testimone degli ultimi giorni del Fuhrer nel bunker in cui si rifugiò coi suoi stati generali. Di seguito ...

Programmi TV di stasera - giovedì 12 aprile 2018. Su Rai3 «La Caduta – Gli Ultimi giorni di Hitler» : La Caduta - Gli ultimi giorni di Hitler Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 - 1^Tv Fiction di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet del 2017, con Terence Hill, Nino Frassica. Prodotta in Italia. Tutta la vita: Quando il padre biologico di Sofia viene trovato in fin di vita, i sospetti dei Carabinieri ricadono su Seba. Intanto Giovanni ha abbandonato il seminario con l’intento di conquistare Anna, mentre Cecchini vede Zappavigna, il ...

Alpini : ad Asti gli Ultimi giorni felici prima dell'inferno russo : ... presenziando ad inaugurazioni, spettacoli, manifestazioni. La Fellowship Alpini Rotariani «Il Rotary ha aderito con entusiasmo all'invito fatto dall'Associazione Alpini per ricordare quel ...

La caduta – Gli Ultimi giorni di Hitler : cast - trama e curiosità : Giovedì 12 aprile va in onda dalle 21.10 su Rai3 La caduta – Gli ultimi giorni di Hitler, il film del 2004 che ha ulteriormente consacrato la già ricca carriera dell’attore Bruno Ganz, qui nel ruolo di Adolf Hitler – interpretato in maniera vivida e impeccabile. Bruno Ganz: dopo Terzani e Hitler, ora è Papa Sisto VI nella serie tv "The Vatican" Nel 2004 è Adolf Hitler in "La ...

Ultimi giorni sull'Isola dei Famosi : la semifinale - poi tutti in Italia per la finale : semifinale de l'Isola dei Famosi: al televoto ci sono Jonathan e Alessia, lo stratega israeliano e la showgirl romana. Ultima settimana di permanenza a Playa Dos per i naufraghi, che tra pochi giorni ...

“Non dormo più…”. Cosa preoccupa Barbara D’Urso. La popolare conduttrice durante ‘Pomeriggio 5’ si è presa un momento tutto per sé e ha voluto dire a tutti cosa sta passando in questi Ultimi giorni. Le sue parole : Nessuno lo avrebbe detto, eppure anche la mattatrice della tv, ossia l’inarrestabile Barbara d’Urso, pare essere un pochino agitata in vista di un nuovo debutto televisivo. È pronta a tornare alla conduzione del Grande Fratello, come si sa, ma non nasconde la propria ansia e preoccupazione. questi sono giorni frenetici e intensi per Barbarella, costretta a dividersi tra Milano e Roma. E sì, perché oltre a tornare al timone del ...

Crisi Hunziker-Trussardi : atto secondo. Cosa è successo stavolta. Negli Ultimi giorni la voce si era fatta insistente e sembrava che la rottura fosse a un passo. Adesso è Michelle a prendere l’iniziativa. L’indizio - ovviamente - è social : Non si parla d’altro Negli ultimi giorni: è in corso la Crisi tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. A che punto siamo? Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una Crisi aspra tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione “a mezzo Instagram” della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha “cinguettato”: “Buon compleanno vita mia… ...

“Imperdonabile”. Isola - Stefano non la passa liscia. Manca poco alla fine del reality ma qualcuno (un vip ovviamente) ha deciso di “rovinare” gli Ultimi giorni di De Martino in Honduras. E non ha esitato ad affondare il coltello in questo modo. L’ex marito di Belen ha le sue colpe… Il botto è vicino? : Mancano poche settimane alla fine de L’Isola dei famosi ma il programma continua a fare polemica. Non è bastato il canna-gate che ha fatto tornare (a gioco appena iniziato) Francesco Monte a casa, non sono bastate le perenni polemiche sollevate da Striscia la notizia, non sono bastate le centinaia di discussioni scoppiate tra i naufraghi, le frasi discriminatorie, i nudi integrali, gli attacchi di panico, le “sbroccate” di Alessia Marcuzzi. No. ...

Spesometro 2018 - Ultimi giorni per inviare i dati : cosa si rischia : Contribuenti, attenzione allo Spesometro: la scadenza del 6 aprile, ultimo giorno utile per l'invio dei dati riguardanti le fatture del secondo semestre 2017, si avvicina sempre di più. Tale data sarà anche il...