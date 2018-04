Udinese | Tudor | ' Squadra depressa | a Benevento la svolta'

Udinese - Seric svela un retroscena sul nuovo tecnico Tudor : L’Udinese ha deciso per il ribaltone in panchina con l’arrivo di Igor Tudor al posto dell’esonerato Oddo. Il collaboratore tecnico Anthony Seric svela alcuni retroscena: “Lo conosco da 22 anni, è un amico prima che un collega – ha affermato Seric ai microfoni di Gianlucadimarzio.com – Abbiamo giocato insieme all’inizio della nostra carriera all’Hajduk Spalato, poi ci siamo ritrovati insieme anche in nazionale. Il primo ...

Udinese - Tudor si presenta : “ho già preso una decisione - ecco come ho visto i calciatori” : E’ arrivato il ribaltone in casa Udinese, esonerato Oddo al suo posto Igor Tudor. Il tecnico si presenta in conferenza stampa: “È un momento delicato e per questo non vorrei parlare troppo di me, c’è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita. Finire nel modo giusto, poi partire con nuova energia. Cosa posso dare? Tutto o niente, dipende dalle qualità della squadra. Non è il momento di parlare ...

Serie A Udinese - Tudor : «Lavorando sulla testa ce la possiamo fare» : UDINE - "È un momento delicato, per questo non vorrei parlare troppo di me. C'è un lavoro importante da fare, finire la stagione come questa società merita, poi partire con nuova energia" esordisce ...

Udinese - sorpresa Tudor : ecco come cambia l’11 ed il nuovo modulo [FOTO] : ecco come cambia L’Udinese CON Tudor, IL nuovo modulo E L’11 – Ultime ore caldissime in casa Udinese, con il ribaltone in panchina, esonerato Oddo, al suo posto Tudor. Continui colpi di scena in casa Udinese che ha contattato ben 5 allenatori prima di prendere la decisioni definitiva, prima il contatto con Stramaccioni ma la fumata nera per la richiesta dell’allenatore di un contratto per due stagioni, poi Guidolin e Delneri, ...

