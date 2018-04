Tutti quelli che si sono trasformati in Silvio Berlusconi

“Entrerà nella Casa”. Grande Fratello - scoop bomba. Si prevede una puntata scoppiettante - Barbara D’Urso gioca l’asso. Tutti gli indizi confermano la voce : il suo nome è di quelli davvero pesanti nel mondo dei reality… : Uno scoop che ha dell’incredibile. Verrebbe da dire anche: da un reality all’altro. Cioè: neanche si fa in tempo a finire l’Isola dei Famosi che ci si ritrova al Grande Fratello… Ebbene sì, avete capito bene. Spy, il magazine diretto da Massimo Borgnis e facente parte del Gruppo Mondadori (quindi dell’universo Berlusconi, di cui fa parte ovviamente anche Mediaset e dunque il GF) ha fatto sapere che Paola Di ...

La Casellati : “Berlusconi non ha fatto la guerra a Tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare : www.forum.spinoza.it L'articolo La Casellati: “Berlusconi non ha fatto la guerra a tutti i giudici”. Solo a quelli che non è riuscito a comprare proviene da Il fatto Quotidiano.

Così - in un secondo - Facebook regalava i tuoi dati e quelli di Tutti i tuoi amici : Facebook sta via via contattando gli 87milioni di utenti coinvolti nello scandalo Cambridge Analytica. È un primo passo importante, che fa il paio con i nuovi strumenti per la privacy messi a disposizione di tutti gli utenti. Strumenti che renderanno il trattamento dei dati personali da parte di Facebook molto più esplicito ed esaustivo...

A Ivrea come alla buvette Tutti quelli che corrono alla corte di Casaleggio : L’evento dell’associazione intitolata al cofondatore M5S e il debutto delle imprese a colloquio con i vertici pentastellati

Meghan Markle Harry e Tutti quelli del blind date - : Per non parlare di come il mondo li scoprì, nell'ottobre 2016: lui aveva cercato di sviare la stampa facendo cancellare un volo per Toronto, in modo da sembrare ancora in Inghilterra. Invece i due ...

Lutto nel mondo della tv : era uno dei più amati. “Aveva un cuore d’oro” - dicevano di lui Tutti quelli che lo conoscevano. Protagonista indiscusso del piccolo schermo - ha portato avanti la sua nobile missione fino alla fine. “Ci mancherà immensamente” lo strazio di parenti e amici è immenso : Lutto nel mondo della televisione. Se ne è andato uno dei volti più amati che ha portato il sorriso sui volti di grandi e piccini. Il dolore è enorme perché lui era una persona mitica che resterà una leggenda. “Aveva un cuore d’oro”, ha detto di lui il suo manager Stuart Hersh in una dichiarazione all’Associated Press. Stiamo parlando dell’attore Franck Avruch, famoso soprattutto per aver interpretato – dal 1959 al 1970 – il personaggio di ...

Ad Amici 2018 scoppia l'amore : ecco Tutti quelli fidanzatissimi : Le coppie di Amici 2018 esistono, ma sanno nascondersi molto bene. Nell'ultimo periodo, non pochi concorrenti si sono fidanzati, altri invece già lo erano prima ancora di entrare nella scuola di Amici 17; c'è anche chi, però, ha dovuto chiudere la propria relazione ma che comunque ha trovato quella che potrebbe essere la propria anima gemella all'interno del talent show di Canale 5. Se amate il gossip su Amici di Maria De Filippi e volete ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per Tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

Lorenzo Crespi : "Morirò presto. Sputate in faccia a Tutti quelli che in tv diranno che mi volevano bene" : "Io morirò presto e vi chiedo di sputare in faccia a tutti quelli che minimamente in tv diranno che mi volevano bene". È uno sfogo disperato quello che l'attore Lorenzo Crespi affida ai social, scagliandosi contro tutti coloro che, a sua detta, lo hanno abbandonato a se stesso. "tutti sanno come sto vivendo.. ma se non possono usarmi.. non possono aiutarmi", scrive su Instagram l'attore, raccontando di vivere "in condizioni ...

Di Maio : grazie a Tutti quelli che ci hanno sostenuto : Roma, 5 mar. , askanews, 'Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto e ci sono stati vicini'. E' il primo commento al risultato elettorale di Luigi Di Maio, candidato premier M5S su facebook.

Mentana non va a dormire e prende in giro Tutti quelli che l'hanno fatto : Una diretta fiume quella di Enrico Mentana, nella sua Maratona in onda su La7, in attesa dei risultati definitivi delle elezioni. Puntuale, poco dopo l'alba, arriva il buongiorno a chi si fosse appena sintonizzato.Mentana e la pizza bianca: ''La faremo sparire durante la pubblicità''

Elezioni 2018 - psicosi da massoneria : candidato M5S partecipa a evento e poi si dissocia - ma c’erano quelli di Tutti i partiti : psicosi massoneria nei Cinque Stelle. Un loro candidato va a una tavola pubblica, presenti i candidati di tutti i partiti (Lega, Pd, Leu…), ma è l’unico a doversi difendere da sospetti e accuse di affiliazione, al punto da dissociarsi pubblicamente dall’endorsement poi ricevuto dagli stessi organizzatori. Protagonista della vicenda è Paolo Margari, candidato alla Camera per la circoscrizione Estero sul quale sono piovute accuse non ...