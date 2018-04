Tutti in fila per recitare con Clooney

E la MotoGp fa la F1 : Tutti in fila dietro a Marquez : Molto bene. O meglio: molto male. Bene perché non ci sono stati motoscontri in pista e neppure vaffa e scuse e finte scuse e sfoghi e paure nel dopo gara. Male perché è andato in scena un gran premio ...

Calzedonia Summer Show 2018 - Tutti i capi della sfilata : L’estate, sebbene a piccoli passi, è sempre più vicina: è giunto il momento di pensare ai nuovi costumi da bagno da sfoggiare durante le vacanze, e cosa c’è di meglio di scegliere il proprio modello direttamente dalla passerella? Calzedonia ha dato il benvenuto alla bella stagione con un fashion Show ieri sera, 10 aprile, a Verona. Uno spettacolo contemporaneo, magico e coinvolgente in ogni sua parte, dall’estate artificiale, ...

Cagliari - allarme meningite : “profilassi antibiotica urgente per Tutti i contatti - anche occasionali” : Resta ricoverato al Policlinico universitario sotto stretta osservazione il 20enne di Gesico (Cagliari) colpito da di meningite di tipo B, il secondo caso in pochi giorni in provincia di Cagliari. L’altro 20enne di Cagliari è morto quattro giorni fa. Il Servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Cagliari spiega che “considerato l’abbassamento delle temperature di questi ultimi giorni e ...

Lotta a mafie - Libera sfila a Foggia : cambiamento ha bisogno di Tutti - : Nella 23esima Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della criminalità organizzata, nella città pugliese sfilano migliaia di persone. Accanto al presbitero, tanti studenti ed ...

Donatella Lopar/ Uomini e Donne - la sfilata "sensuale" conquista Tutti : Tomas conquistato! : Al trono over di Uomini e Donne la personal trainer Donatella Lopar sta frequentando Tomas Fierro. Come sta procedendo la conoscenza tra dama e cavaliere?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 15:30:00 GMT)

“Fate schifo - maiali”. Scandalo a luci rosse per la popstar : in pubblico - davanti a Tutti - ecco che il fidanzato le infila le mani nei pantaloni dando il via a un siparietto che non poteva passare inosservato : Immagini che hanno fatto il giro del web in pochi minuti, lasciando a bocca aperta gli utenti che navigando in rete se le sono trovate di fronte. Non capita d’altronde tutti i giorni, spulciando le notizie sui social, di notare un filmato che, stando alle descrizioni inserite da chi lo ha caricato, immortalerebbe una popstar intenta in una pratica erotica in pubblico, sotto gli occhi di telecamere che probabilmente non aveva notato ...

Festa del papà arcobaleno - a Roma la filastrocca per Tutti i bambini. Anche quelli con due mamme : La dirigente di un plesso scolastico di piuttosto noto a Roma, solido baluardo delle tradizioni di una certa destra cattolica, per la Festa del papà del 19 marzo mi ha chiesto di scrivere una nuova filastrocca da fare imparare ai bambini della materna in sostituzione delle vecchie, cantilene ormai vetuste e poco aderenti alle nuove famiglie reali che compongono le nostre società e che ne costituiscono il tessuto più vivo e vivace. Ho assunto ...

Puglia - Tutti in fila ai Caf : "M5s ha vinto - dateci il reddito di cittadinanza" : Molti i cittadini ai Centri di assistenza fiscale o per l'occupazione. Il sindaco di Giovinazzo: "Ammaliati da spot elettorali"

“Gliel’ha infilata nella vagina - poi la tragedia”. Gioco erotico finisce nel dramma assoluto. L’uomo ha portato di corsa la compagna in ospedale ma era già troppo tardi. Quello che hanno trovato i medici nel corpo della donna ha lasciato Tutti senza parole : Di storie particolari relative al fenomeno (sempre più diffuso) dei giochi erotici estremi ne abbiamo già raccontata qualcuna. Stavolta, però, forse abbiamo raggiunto l’apice. È finita in una tragedia consumatasi ad Arequipa, in Perù. Una donna, Yubitza Llerena, è morta dopo che suo marito ha usato una bomba di mortaio come “sex toys”. Sì, avete letto bene. La notizia è stata riportata da Diario Correo dopo che nei giorni scorsi ...

Roma - cavo elettrico cade su un tir Muro Torto in tilt - Tutti in fila da Prati : Cinque ore di passione a Roma Nord e anche in centro per il blocco totale in direzione San Lorenzo di via del Muro Torto, piazza Fiume e piazzale di Porta Pia. Colpa di un cavo elettrico che si è ...

Vivienne Westwood - sfilano le cortigiane punk e la gonna diventa un capo per Tutti : Perchè Andreas è molto più di un giovane marito, è un creativo anche lui e ieri lo ha dimostrato al mondo rendendo omaggio alle decadi folli della creatività di lei, dal 1970 ad oggi. E per ...