Tutta Napoli con il Napoli : delirio ultrà alla stazione centrale : ultrà azzurri in delirio per la partenza del Napoli verso Firenze. In migliaia hanno riempito la stazione centrale per salutare Sarri e i suoi ragazzi.

Sicuri che la sconfitta col Napoli sia Tutta colpa di Allegri? : Non c’è nessuno che non concordi. Il Napoli ha meritato di vincere e di riaprire il campionato. Ma per molti opinionisti, oltre alla voglia e alla grinta dei giocatori di Sarri, c’è un altro tema che va analizzato, a freddo, all’indomani del big match dell’Allianz Stadium: l’attendismo, esagerato, di Allegri. E l’atteggiamento della Juve, incapace di andare a prendersi una vittoria che avrebbe ...

Il Napoli vince contro la Juve - Tutta la città scende in strada : cori e goduria in Tutta la città : In strada in tutti i quartieri della città. Pochi minuti dopo il fischio finale di Juventus- Napoli è già cominciata la festa in città. I tifosi azzurri hanno dato inizio ai festeggiamenti che si ...

Juve-Napoli - la battuta di Beppe Marotta : 'la pressione è Tutta sull'arbitro! E su Buffon...' : Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, ha parlato nel pre-gara del tanto atteso confronto contro il Napoli Beppe Marotta ha parlato, come di consueto, nel pre-partita della gara tra ...

Insigne - striscione di pace : 'Tutta Napoli è con te' : CASTEL VOLTURNO - I tifosi del Napoli sono con Lorenzo Insigne . Dopo lo screzio fra il talento azzurro e il pubblico domenica scorsa al San Paolo, è arrivato uno striscione davanti al centro sportivo ...

Napoli - Insigne stizzito al San Paolo : non è Tutta colpa dei fischi... : A chi lo conosce bene Lorenzo Insigne ha raccontato che ieri contro il Chievo a stizzirlo non sono stati tanto i fischi del San Paolo per un suo tiro maldestro, ma vedere che una parte del pubblico ...

'I giovani di Napoli tra alcol - droghe e sesso estremo : è Tutta colpa dei genitori' : Michele Rossena, psicologo e psicoterapeuta napoletano, presidente dell'Istituto italiano per le Scienze umane, al mestiere di genitori ha dedicato più di un seminario. L'obiettivo non è mai stato ...

Napoli - ubriaco e drogato a Tutta velocità travolge e uccide due persone : Pasqua di sangue sulle strade di Pomigliano , Napoli, . Due ragazzi a bordo di una Punto alle tre dimattina sono stati travolti e uccisi da una potente auto guidata da un ucraino ubriaco e drogato. ...

Napoli - vigilante ucciso. 'Io - cugino di uno degli aggressori - vi chiedo perdono. Porteremo questo peso sulla coscienza Tutta la vita' : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un parente di uno degli aggressori di Franco Della Corte, il vigilante aggredito da una babygang nella stazione metro di Piscinola e poi deceduto. 'Il mio nome è ...

Neve a Roma - treni in ritardo in Tutta Italia : fino a 5 ore da Napoli a Venezia : Le difficoltà sulle linee di Roma si ripercuotono da Nord a Sud. I treni superveloci dal Nord a Napoli «dirottati» sulla stazione Tiburtina. All'aeroporto di Fiumicino ritardi e cancellazioni. trenitalia Italo: «Rimborseremo i passeggeri»