Trump vuole i Mondiali di calcio 2026 e minaccia gli alleati | Chi chiede il nostro aiuto

Trump : Kim vuole incontro presto - è stato molto aperto

Trump - Kim vuole incontro presto : WASHINGTON, 24 APR - La Corea del Nord vuole un incontro "al piu' presto": lo ha detto Donald Trump durante i bilaterali con la delegazione di Emmanuel Macron. Il leader nordcoreano Kim Jong Un e' ...

Economia Usa - per il Wsj c'è impasse nella politica di Trump : "Vuole tagliare il disavanzo commerciale ma in realtà lo sta producendo" : Tra le granitiche convinzioni del presidente Donald Trump, quella per cui il disavanzo commerciale non è una buona cosa, eppure, la sua politica economica, il gigantesco taglio alle tasse, acuiranno ...

Fed : Trump vuole economista Pimco al fianco del governatore Powell : Prima ancora era a capo del dipartimento di Economia alla Columbia University, dove insegna dal 1988. Nel colosso americano dei fondi d'investimento Usa controllato dal gruppo assicurativo tedesco ...

Diplomatico Usa accusa Trump : vuole deportare i profughi del Vietnam : Ted Osius si è dimesso dall’incarico di ambasciatore l’anno scorso, in opposizione al piano del Presidente di rimandare ad Hanoi 8mila rifugiati giunti negli Usa dopo la sconfitta del 1975

Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP : È l'accordo commerciale con 11 paesi che affacciano sul Pacifico e che aveva abbandonato un anno fa, definendolo «uno stupro della nostra nazione» The post Ora Donald Trump dice che vuole rientrare nel TPP appeared first on Il Post.

Trump vuole aumentare il pressing sulla Cina con i dazi : Il 10 aprile scorso dal Boao Forum, la Davos asiatica, il presidente cinese Xi Jinping annunciò piani per aprire ulteriormente l'economia cinese e abbassare tariffe sulle auto e altri prodotti. Le ...

Salvini vuole fermare la guerra di Trump : "Italia si opponga ai raid contro la Siria" : "Chiedo al presidente Gentiloni una presa di posizione netta dell'Italia contro ogni ulteriore e disastroso intervento militare in Siria". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini, che in una...

Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico - ma come? : Ci sono almeno quattro opzioni militari, ma sono tutte o molto rischiose o poco efficaci: gli Stati Uniti ci stanno pensando The post Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico, ma come? appeared first on Il Post.

Dazi - Trump vuole aumentarli ma è pronto a negoziare. La Cina : per ora trattativa impossibile : Le barriere commerciali " ha proseguito Trump " devono essere abbattute per incoraggiare la crescita economica in America e nel mondo. Non consentirò mai che pratiche ingiuste minino gli interessi ...

Trump minaccia : “Altri 100 miliardi di dazi contro la Cina”. Pechino : “Se vuole guerra commerciale lotteremo a ogni costo” : Donald Trump torna a minacciare la Cina, paventando la possibilità di imporre dazi aggiuntivi sulle merci cinesi pari a 100 miliardi di dollari. Il rischio è di tornare a infuocare le tensioni fra Washington e Pechino già innescate nei giorni scorsi con l’annuncio di tariffe pari a 50 miliardi di dollari. Membri dell’amministrazione Trump nei giorni scorsi erano invece intervenuti stemperando il clima e, enfatizzando la possibilità di negoziati, ...

Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi : Pari ad altri 100 miliardi di dollari l'anno The post Trump vuole imporre altri dazi ai prodotti cinesi appeared first on Il Post.

Immigrazione - Trump vuole imporre ai giudici quote di espulsione - : Ogni anno dovranno risolvere almeno 700 casi per ricevere un giudizio "soddisfacente" sul proprio operato. La misura rientrerebbe in un pacchetto di provvedimenti allo studio del Dipartimento di ...

Trump vuole lasciare la Siria - Macron vuole mandare i soldati : C'è chi, come Emmanuel Macron, pensa di inviare soldati in Siria per proteggere i curdi, e chi, come Donald Trump, sta valutando di andarsene.La Francia va verso l'invio di soldati in Siria a protezione dei curdi, ha anticipato ieri a una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), ricevuta all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, che ha assicurato agli interlocutori "il sostegno della Francia". Al termine dell'incontro, una dei ...