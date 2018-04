Trump potrebbe posticipare scadenza dell' 1 maggio su dazi acciaio e alluminio

Trump - Comey : moralmente inadatto a fare il presidente - Russia potrebbe ricattarlo : In un'intervista rilasciata nel corso della trasmissione "20/20" di ABC News, l'ex direttore dell'Fbi James Comey ha definito Donald Trump "moralmente inadatto a essere presidente", e ha aggiunto che "...

Bombe sulla Siria - Trump festeggia ma l'attacco potrebbe essere illegittimo : Donald Trump festeggia su Twitter dopo la pioggia di missili caduta nella notte sulla Siria. Il presidente degli Stati Uniti ha twittato “missione compiuta”, ringrazione la Francia e la...

Russiagate - faccia a faccia Trump-Mueller potrebbe saltare : Dopo la perquisizione da parte dell'Fbi dell'ufficio, della camera d'albergo e dell'abitazione dell'avvocato personale di Donald Trump, Michael Cohen, potrebbe saltare l'interrogatorio del presidente ...

Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» : Il 12 aprile il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha scritto su Twitter di non aver mai detto «quando ci sarebbe stato un attacco nei confronti della Siria». Trump ha scritto che «potrebbe avvenire molto presto ma anche non The post Trump ha detto che potrebbe bombardare la Siria «molto presto ma anche non così presto» appeared first on Il Post.

Siria - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

[L'intervista] La guerra che spaventa il mondo : Trump stia attento - la Russia potrebbe reagire. Assad non farà la fine di Gheddafi : Con la partenza della nave statunitense "Donald Cook" dalla base cipriota di Larnaka è salito al massimo il livello di allerta russa nelle basi militari siriane. Con Douma, gli Stati Uniti sembrano ...

Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA : Teleborsa, - L'Amministrazione Trump starebbe per annunciare un accordo preliminare sul NAFTA - North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico,...

Ex pornostar e ambiziosa imprenditrice : Stormy - la donna che potrebbe far cadere Trump : Sicura di sé, articolata, a tratti ironica. Mai vaga e neanche inutilmente acida. Stormy Daniels, la donna che afferma di avere avuto una storia lampo con Trump e di essere stata poi pagata e minacciata per non parlare, ha rilasciato domenica sera la sua prima vera intervista da quando lo scandalo si è fatto serio e da quando ha deciso di parlare: in gennaio era andata da Jimmy Kimmel, ma aveva fatto scena muta. Davanti ad Anderson Cooper e alle ...

Per contrastare la Russia - Trump potrebbe riaprire il programma Thor : Anti-satellite weapons Stati Uniti, Russia e Cina sono le uniche nazioni al mondo con sistemi d'arma spaziali , intesi come ASAT, . I sistemi asimmetrici ASAT, Anti-satellite weapons, mirano alla ...

Trump e l'idea : chi investe di più nella Nato potrebbe evitare i dazi : ... il rappresentante Usa per il commercio estero Robert Lighthizer e il ministro giapponese dell'economia Hiroshige Seko. In mattinata Malmstroem incontra prima il ministro di Tokyo. Successivamente, ...

Dazi - Mnuchin : "Trump potrebbe esentare altri Paesi" : L'ipotesi che il Presidente Donald Trump esenti dai Dazi su alluminio e acciaio altri Paesi oltre a Canada e Messico non è inverosimile. Lo ha dichiarato il Segretario al Tesoro USA, Steven Mnuchin , ...