Trump | ' Bene le Coree | lavoriamo sull' incontro con Kim'

Iran - l'Europa frena Trump e Macron : 'Un accordo c'è già e funziona bene' : Lo dice l'alto rappresentante per la Politica estera dell'Unione, Federica Mogherini, dopo le aperture dei due presidenti sulla possibilità di nuovi accordi sul nucleare Iraniano -

Melania e Donald Trump si tengono (bene) per mano. Merito di una cena con i Macron : Melania e Donald Trump, rispettivamente First Lady e presidente degli Stati Uniti d’America, ce l’hanno fatta. Dopo un susseguirsi di tentativi andati a male e malcelati rifiuti. Stavolta lei non ha allontanato il braccio di lui, né ha fatto un rapido passo avanti: la coppia è riuscita a tenersi bene per mano. L’occasione, d’altronde, poco si prestava a screzi tra una coppia che (finora) ha fatto poco e niente per ...

Perché i mercati emergenti vanno bene nonostante Trump e la Fed : Il rialzo dei tassi e l’escalation dei dazi in teoria dovrebbero penalizzare Borse e obbligazioni emergenti. In pratica il mercato sta andando in un’altra direzione. Ecco Perché ...

Corea - incontro segreto di Pompeo con Kim. Trump benedice un futuro trattato di pace : Donald Trump ha inviato con successo un suo alto emissario - il Segretario di Stato in pectore - ad un incontro faccia a faccia con il dittatore nordCoreano Kim Jong-un. Un incontro che ha avuto luogo durante le feste di Pasqua per creare le condizioni di uno storico summit bilaterale tra i leader dei due Paesi...

Corea - incontro segreto di Pompeo con Kim. Trump benedice un futuro trattato di pace : Donald Trump ha inviato con successo un suo alto emissario - il Segretario di Stato in pectore - ad un incontro faccia a faccia con il dittatore nordCoreano Kim Jong-un. Un incontro che ha avuto luogo durante le feste di Pasqua per creare le condizioni di uno storico summit bilaterale tra i leader dei due Paesi...

Trump ha inviato Pompeo da Kim Jong-Un. E benedice un futuro trattato di pace in Corea : Donald Trump ha inviato con successo un suo alto emissario - il Segretario di Stato in pectore - ad un incontro faccia a faccia con il dittatore nordCoreano Kim Jong-Un. Un incontro che ha avuto luogo durante le feste di Pasqua per creare le condizioni di uno storico summit bilaterale tra i leader dei due Paesi...

Vinitaly - bene esportazioni vino in Usa nonostante Trump : Verona, 15 apr. , askanews, Nessun segnale di pericolo imminente per le esportazioni di vino italiano negli Stati Uniti. È quanto emerge da una indagine realizzata in occasione di Vinitaly dall'...

Donald Trump - il presidente fa bene a mantenere le sue promesse? : E’ principalmente una questione di orgoglio, non solo suo, ma proprio nazionale. Appena Trump è stato eletto tutti a scommettere che sarebbe durato solo qualche mese e/o che non avrebbe mantenuto nemmeno una promessa. Invece ci prova, ma è un bene? Lui non concede interviste a nessuno, perché non si fida dei giornalisti, ha però a sua disposizione, per raccontare le cose nel suo stile tipico, nientemeno che il sito della Casa ...

Pappa e Ciccia : continua il successo del revival - con l’arrivo del nipotino gender fluid e la benedizione di Donald Trump : Pappa e Ciccia 2018 Non sempre i revival televisivi danno soddisfazioni e vanno incontro alle aspettative dei pubblico, anzi, molto spesso i cambiamenti messi in atto per riuscire a realizzarli finiscono per snaturarli, indispettendo i telespettatori più fedeli. Ebbene non è il caso della sitcom Pappa e Ciccia, titolo originale Roseanne, che dopo vent’anni è tornata in onda siglando un successo clamoroso, il più grande che la ABC ha ...

Pappa e Ciccia rinnovata per l’undicesima stagione con la benedizione di Trump e mille polemiche : Se il revival di Willy e Grace aveva conquistato tutti con la sua ironia e il suo anti-Trump, quello di Pappa e Ciccia ha fatto esattamente il contrario mostrando un'America ancora spaccata e sconvolta dalla vittoria del magnate alle scorse elezioni presidenziali. Pappa e Ciccia rinnovata per l'undicesima stagione: questo è il responso che è arrivato dagli Usa a pochi giorni dal debutto della première del revival e dopo il boom di ascolti ...

"Kim non vede l'ora di vedermi. Incontro con Xi è andato bene". Trump ottimista dopo il vertice Pechino-Pyongyang : "Per anni e da molte amministrazioni tutti hanno detto che la pace e la denuclearizzazione della penisola coreana non avevano neanche una minima possibilità. Ora c'è una buona possibilità che Kim Jong-un faccia ciò che è giusto per il suo popolo e per l'umanità. Attendo con ansia il nostro Incontro". Così il presidente Usa Donald Trump ha commentato, via Twitter, la notizia del viaggio in Cina del ...

Europa esentata da dazi Trump - Citigroup : farà bene alle borse - ecco perchè : Per ora l'Unione europea è esentata dalle tariffe punitive imposte dal presidente Usa Donald Trump a livello globale, e corrispondenti a dazi del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su ...

Lo stop di Trump alla guerra commerciale fa bene all'Abruzzo : boom dell'export : La nuova strategia degli Usa 'America First', sembra avere fino ad ora i primi effetti in una politica monetaria aggressiva che rischia di costare caro all' Italia anche in campo alimentare ...

Corea del Nord - Trump : si lavora ad un accordo - “un bene per il mondo” : “L’accordo con la Corea del Nord è in piena fase di realizzazione e sarà, se verrà completato, un accordo molto buono per il mondo“: questo il post pubblicato su Twitter dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Data e luogo sono ancora “da determinare“. L'articolo Corea del Nord, Trump: si lavora ad un accordo, “un bene per il mondo” sembra essere il primo su Meteo Web.