: A Trieste l'abbraccio tra #Berlusconi e #Salvini: 'Il centrodestra è unito, nessuno ci dividerà' - Agenzia_Ansa : A Trieste l'abbraccio tra #Berlusconi e #Salvini: 'Il centrodestra è unito, nessuno ci dividerà' - Sputtaniamotutt : Trieste, l’abbraccio tra Berlusconi e Salvini: “Nessuno ci dividerà, diamo schiaffo al M5S” - Surfiniae : RT @Alien1it: Si amano. Trieste, l'abbraccio tra #berlusconi e #Salvini solo a fine campagna elettorale -

(Di sabato 28 aprile 2018) Dopo aver chiuso separatamente la campagna elettorale per le regionali del Friuli-Venezia Giulia, in tarda serata il leader di Forza Italia, Silvio, e quello della Lega, Matteo, si sono incontrati all'Harry's Bar di. Abbracci e sorrisi per dire "siamo ancora uniti".