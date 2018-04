Travolto da un' auto in retromarcia nel centro di Milano | 46enne in coma

Asiago - turista padovano in bici Travolto da un'auto : Incidente mortale oggi, poco prima delle 13, lungo la provinciale 'Fratellanza' che collega l' Altopiano dei Sette Comuni con il Bassanese, ai confini tra i comuni di Asiago e Lusiana, nel tratto ...

Travolto dalla sua auto - Silvano Anselmi stava per tornare a casa : BREZ. E' Silvano Anselmi, 52 anni, la vittima dell'incidente della notte scorsa a Brez. Appena rientrato a casa, aveva parcheggiato la macchina, probabilmente senza tirare il freno a mano, quando la ...

Ayala Travolto in moto da un'auto a Palermo - ricoverato in ospedale : Grave incidente a Palermo dove è rimasto coinvolto Giuseppe Ayala . L'ex magistrato del maxiprocesso era a bordo della sua moto, una Yamaha 500 e, dopo lo schianto, è stato trasportato all'ospedale di ...

Palermo. Il giudice Ayala Travolto in moto da un’auto in controsenso : è in codice rosso : Ancora da chiarire l'esatta dinamica dello scontro avvenuto nel tratto che collega piazza Leoni con viale Diana. Il magistrato che fu pubblico ministero nel primo maxi processo era da solo a bordo della sua Yamaha ha un femore fratturato Potrebbe interessarti: http://www.palermotoday.it/cronaca/incidente-stradale/favorita-ferito-ex-magistrato-giuseppe-Ayala.html Seguici su Facebook: ...

Due morti sul lavoro in poche ore : operaio schiacciato a Ferrara - a Grosseto Travolto da autogru : Le vittime, un operaio nel Ferrarese e il titolare di un'impresa di sfasciacarrozze nel Grossetano, avevano 49 e 59 anni. Inutili per loro i soccorsi.Continua a leggere

A Ferrara operaio schiacciato da pala meccanica - Altra vittima nel Grossetano : Travolto da autogru : Due morti sul lavoro nel giro di poche ore. Un operaio di 49 anni ha perso la vita schiacciato da una pala meccanica mentre stava lavorando in un camping della costa di Lido Spina, nel Ferrarese. Il ...

Roma - uomo Travolto da auto : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Un pedone è stato investito da un’auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. E’ accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L’auto era condotta da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre il pedone, straniero, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L’uomo, che non aveva documenti dietro, si ...

Salerno - 47enne accusato di stalking Travolto e ucciso da un’auto sotto casa della sua vittima : spunta pista passionale : Un uomo di 47 anni, una camionista originario di Salerno, è stato investito e ucciso la notte scorsa in via Fluminate, nella zona periferica di Nocera Inferiore, da una persona a bordo di un’autovettura. Il corpo del 47enne sarebbe stato trascinato per trenta metri in retromarcia prima di finire intrappolato tra la macchina e il muro di una casa in cui vivrebbe una donna con la quale l’investito, in precedenza, aveva avuto una relazione e per la ...

