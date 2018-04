Training autogeno | cos’è e come funziona l’allenamento che libera la mente

vanityfair

(Di sabato 28 aprile 2018) Viviamo nel tempo della frenesia. Siamo nel momento gli stimoli, degli input esterni che non lasciano spazio ai pensieri, viviamo bombardati da notizie e dalle corse contro il tempo, abbiamo velocità di avere, di fare, di arrivare a una meta. Questa modalità di vivere che caratterizza la nostra giornata è arrivata a un punto così alto di malessere che una parte di noi è arrivata a un altro livello: ci siamo accorti di aver bisogno di lentezza, di fermarsi, di capire cosa succede allaper dare un significato alla nostra vita. E non ci siamo mica arrivati da soli. Il ponte tra i nostri pensieri, la gestione di quello che accade allae di conseguenza del nostro comportamento, passa attraverso il corpo. È sua la responsabilità di avvisarci se qualcosa non va. I sintomi psicosomatici, ad esempio, non sono altro che la manifestazione delle nostre emozioni. Il mal di pancia, i ...