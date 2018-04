Tra patti ' mediatici' e pedalate | ma il Coni non parteciperà

Ventenne in monopattino muore sulla sTrada nel centro di Moena : Moena. Un Ventenne di Moena è morto sulla strada, probabilmente investito da un'auto, lungo la vecchia statale del paese. Si tratta di un giovane che stava andando su un monopattino. Per cause da chiarire sarebbe finito sulla carreggiata e - secondo le prime informazioni - urtato da una vettura in transito.L'incidente è accaduto attorno alle 18 in località Pezzè. Sul posto due elicotteri e i carabinieri oltre ai vigili del fuoco. Da chiarire con ...

Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi - il retroscena : 'Così sei fuori dai giochi. Hai Tradito i patti sulle consultazioni' : Dopo il primo giro di consultazioni, le cronache politiche danno conto di un Matteo Salvini furibondo con Silvio Berlusconi . Già, perché il Cavaliere ha attaccato con toni durissimi il M5s, che con ...

Robert Pattinson e Kristen Stewart : si riaccendono i gossip dopo gli ultimi “incontri segreti” Tra i due attori : La storia dei Robsten potrebbe riservare ancora qualche sorpresa! Robert Pattinson e Kristen Stewart si sarebbero visti più volte nelle ultime settimane, ha svelato una fonte a OK! Magazine. In effetti, almeno un’uscita c’è stata lo scorso febbraio ed è stata documentata dalle testimonianze dei fan che avevano pizzicato i due attori in un ...

Dazi : Seul scende a patti con gli Usa - Ue e Cina pronte a Trattare : Bruxelles insiste per l’esenzione definitiva dalle tariffe su acciaio e alluminio mentre la Cina studia concessioni. Intanto la Corea del Sud accetta di riscrivere l’accordo di libero scambio con Washington...

Governo - capigruppo M5s : “Coalizione centrodesTra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : sTrada spianata per Nathan Chen verso il titolo iridato : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini dovranno aspettare la giornata di sabato per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un ottimo short program, che lo pone al ...

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Messing guida il corto maschile. Tra poco Matteo Rizzo! Della Monica-Guarise e il sogno di una vita : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L’Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : nel corto sfida Tra Shoma Uno e Nathan Chen - Jin Boyang terzo incomodo : Hanno finalmente avuto inizio i Campionati Mondiali di Milano, in programma al Forum di Assago del capoluogo lombardo fino al 25 marzo. La rassegna iridata torna quest’anno a Milano per la seconda volta dopo l’edizione del 1951, mentre l’Italia ha organizzato la prova anche nel 1963 a Cortina d’Ampezzo e, più di recente, nel 2010 a Torino. La gara maschile sarà caratterizzata soprattutto dall’assenza del campione olimpico e mondiale ...

