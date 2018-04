Tra le due Coree la solita tattica del furbo Kim

romadailynews

La storica stretta di mano tra Kim Jong-un e Moon Jae-in, leader delle due #Coree. - Agenzia_Ansa : #Coree, stretta di mano storica tra #Kim Jong-un e #Moon Jae-in. I due leader hanno discusso di nucleare e pace…

(Di sabato 28 aprile 2018) Tra le dueladelKim – Deprimente verificare come le notizie su ogni tipo di media siano tutte tristemente “omogeneizzate”, omologate, e vengano presentate senza un minimo di critica e di approfondimento sull’avvenimento dell’incontro delle due. Si continua, infatti, a pontificare in tutte le prime pagine e notiziari radio televisivi, forse in mancanza di novità da parte della politica nostrana, sul riavvicinamento dei due paesi asiatici, addirittura auspicando un Nobel per Trump per tale composizione pacifica. Intanto, i nostri colleghi mancano di sottolineare che l’avvenimento odierno di tale meeting non rappresenta una novità assoluta. Già nel giugno dell’anno 2000, a Pyongyang, ebbe luogo un antecedente “storico” incontro tra Kim Jong e il presidente sud coreano Kim Dae-jung. Anche allora si strombazzò ai quattro venti la notizia, ...