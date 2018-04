Tour de force del Cavaliere in Friuli per cercare l' aggancio al Carroccio

Comincia il Tour de force del Piacenza : sabato il big match di Pisa : Segui Pisa Piacenza in diretta su STADIO SOUND , ascolta RADIO SOUND , la radio dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Nel girone di ritorno il Piacenza ha totalizzato una media punti da formazione di vertice della classifica. Abbiamo sentito questa tesi tante volte nelle ultime settimane, a Cominciare dalla ...