Totti e Ilary | fuga d' amore a Capri per il compleanno della show girl Ecco la festa privé

Totti - dedica al bacio per Ilary : 'Auguri amore mio' : La foto - con il suo sfondo mozzafiato - ha fatto il pieno di like, soprattutto tra le…tifose: ' Tanti auguri alla donna che invidio di più al mondo '. Io, te e Roma! Auguri amore mio ? @...

Ilary Blasi - compleanno al bacio con dedica di Totti : «Io - te e Roma. Auguri amore mio» : Ilary Blasi ha compiuto sabato 28 febbraio 37 anni e allo scoccare della mezzanotte sull'account Instagram di Francesco Totti è comparso un post davvero romantico.Nella foto la coppia si bacia e Totti le scrive questa dedica: "Io, te e Roma. Auguri amore mio". Per la presentatrice del Grande Fratello Vip, è stato un compleanno davvero speciale, perchè il giorno prima l'ex capitano della Roma ha portato la moglie a Capri per una serata ...

Buon compleanno Ilary Blasi : ecco la sorpresa organizzata da Totti : Ilary Blasi compie 37 anni e lo fa con al fianco il marito Francesco Totti e nella splendida cornice di Capri. La bellissima moglie dell’ex calciatore della Roma trascorre la serata che anticipa la mezzanotte ed il giorno del suo compleanno in un ristorante del luogo deliziata da musica dal vivo e torta recapitata a sorpresa al suo tavolo. L’ex attaccante giallorosso ha architettato una bella serata per la bionda ...

“Wow!”. Buon compleanno Ilary. E Francesco… La sorpresa di Totti per la Blasi è pazzesca (e dolcissima). Un’organizzazione davvero impeccabile! : Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lui, ex calciatore e volo della Roma, lei, ex letterina di Passaparola e ormai conduttrice collaudata che lo scorso anno ha riscosso successo con la seconda edizione del Grande Fratello Vip. Mamma, moglie e grande lavoratrice, Ilary ha appena compiuto 37 anni e per lei Francesco ha organizzato un compleanno da sogno. L’ex capitano della Roma ha ...

Ilary Blasi compie 37 anni : la sorpresa di Totti per il compleanno : compleanno Ilary Blasi: la conduttrice compie 37 anni e si concede una fuga romantica a Capri con Francesco Totti Ilary Blasi ha compiuto 37 anni ( è nata il 28 aprile 1981) e per festeggiare ha deciso di concedersi una romantica fuga a Capri, insieme al marito Francesco Totti. Sulla splendida isola non è mancata […] L'articolo Ilary Blasi compie 37 anni: la sorpresa di Totti per il compleanno proviene da Gossip e Tv.

Ilary Blasi - compleanno a Capri con Totti : torta a sorpresa - baci e selfie ricordo : compleanno d'amore per Ilary Blasi che ha deciso di festeggiare a Capri insieme al marito Francesco Totti. Ieri sera, torta a sorpresa in una noto locale dell'isola, dove la bella conduttrice...

Totti e Ilary Blasi in vacanza a Capri [FOTO] : 1/8 ...

“Ilary… non ti si può guardare”. Buccia di banana per lady Totti. Un look che ha fatto rabbrividire e che ha creato non pochi scompensi. La Blasi si è fatta vedere proprio così e il web non l’ha perdonata : “Una delusione pazzesca” : C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno ...

Isabel Totti compie 2 anni : è uguale a mamma Ilary : "E siamo già a due. #love #vitamia #principessa #buoncompleanno", Francesco Totti festeggia anche sui social il compleanno di Isabel, la terza figlia avuta da Ilary...

E brava Chanel! Cosa è successo alla figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi. Non solo Cristian - anche la secondogenita già si distingue. Peccato che papà non c’era… : L’ultima volta che abbiamo visto in tv Chanel Totti era pochi mesi fa, durante la finale del Grande Fratello Vip. Si è presentata sul palco a sorpresa, coi fratelli Cristian e Isabel e lasciato di stucco mamma Ilary e il pubblico. Nessuno, nemmeno la padrona di casa, si aspettava quell’incursione. È stato un bel momento, affettuoso, anche se i telespettatori hanno sperato fino all’ultimo che anche Francesco Totti, che ...

“Ilary - ma che hai combinato?”. Il look della Blasi che stordisce i fan. Evento mondano per Francesco e Lady Totti - ma lei si è presentata ‘conciata’ così e se ne sono accorti proprio tutti : “Sei veramente sorprendente…” : È tra le conduttrici più amate della tv italiana. E con Le Iene, ma soprattutto con la fortunata conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi è stata consacrata ufficialmente nell’Olimpo delle star della tv. In più è la moglie di Francesco Totti e questo le dà un bel po’ di punti in più, dal momento che lui è uno dei calciatori più ammirati di sempre. Donna di successo, madre felice e moglie innamorata, la Blasi cerca di ...

“Let it snow”. Neve a Roma - Totti c’è. E anche Ilary… Il Pupone si gode la bella moglie e i figli “così”. Basta questa foto per scatenare i fan. Neanche a dirlo - è pioggia di like. L’avete vista? : Dopo essere stato a lungo anticipato, alla fine Burian è arrivato. Temperature al di sotto dello zero, vento, gelo e tanta Neve. anche a bassa quota. anche in città dove la Neve è cosa rarissima. Per esempio Roma. Che lunedì 26 febbraio si è svegliata coperta di Neve. Tutti se la godono, questa Neve tanto rara anche perché le scuole sono chiuse e quindi si fa a pallate, si plasmano pupazzi, si va sullo slittino (o sulle buste di plastica), ci si ...