Tornelli a Venezia | Brugnaro | “Devo garantire sicurezza” Ultime notizie | come funziona

Venezia : debuttano Tornelli - stop ad assalto visitatori : Una coda ininterrotta di persone che lentamente supera ponti, affonda nelle calli, deborda sulle rive trascinando valige, sorrisi e meraviglia. Così è apparsa per tutto il giorno Venezia dal Ponte di Calatrava, uno dei due punti del centro storico nei quali - l'altro e davanti la Chiesa degli Scalzi -, il Comune ha posto per la prima volta dei 'paletti' per contenere l'assalto dei turisti. Nel ponte da 'bollino nero' del Primo ...

