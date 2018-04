Torino | per la Procura chi ha appeso i manifesti No Vax non ha commesso un reato

Torino-Lazio - Mazzarri : 'Perdere brucia - vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica' : Di fronte si troverà la Lazio, in piena corsa Champions League. Ma il Torino, senza reali obiettivi in classifica, non vuole fare da comparsa ma anzi, interrompere la striscia negativa. "vogliamo ...

Torino - Mazzarri 'Non farò esperimenti tanto per fare. Giovani in campo se funzionali' : Per il mondo granata inizia una settimana assolutamente particolare, la settimana che porta a Superga e al 4 maggio: 'È un momento carico di emozioni, quando sono salito a Superga mi sono commosso e ...

DIRETTA/ Torino Milan primavera (risultato finale 3-2) : tre punti per i granata. Streaming video e tv : DIRETTA Torino Milan primavera: info tv e Streaming video del match della 27^ giornata. A meno di un mese dalla finale di Coppa Italia, i due club si ritrovano faccia a faccia.

Mannarino live a Torino con "L'Impero Crollerà" : ' Qualunque sia il tuo Impero, ovunque si trovi, qualsiasi nome abbia, ci deve essere da qualche parte un suono che lo farà crollare '. È così che Mannarino ha presentato il suo ultimo concept tour ...

Torino - famiglie arabe : "Non date i nostri figli ai cristiani"/ "Così non perdono cultura e religione" : Torino, famiglie arabe: "Non date i nostri figli ai cristiani. Così non perdono cultura e religione". L'appello della comunità egiziana.

Torino - Cairo allo scoperto : “lascio il club? Ecco la verità” : Il Torino è concentrato sulle ultime partite del campionato di Serie A ma si pensa anche al futuro, interessanti dichiarazioni da parte del numero uno granata sul futuro del club: “Non ho alcuna intenzione di quotarlo in borsa, anche se il Torino ha avuto dei buoni risultati anche economici in questi ultimi 5 anni, in cui si sono recuperate perdite del passato. Non è una cosa a cui ho mai pensato. Non è una cosa della Cairo Communication ...

RFI - linea Torino - San Giuseppe di Cairo : svio treno regionale per gru privata esterna sui binari : Per la presenza sui binari di una gru privata esterna alla ferrovia, il locomotore e due carrozze di un treno regionale sono stati urtati durante il transito. Lo fa sapere RFI che spiega come a causa ...

Deragliato treno regionale Savona-Torino in provincia di Cuneo per una gru sui binari. Ci sono feriti : Il treno regionale 10130 Savona-Torino è Deragliato poco prima delle 13, alle 12.40, nel tratto Trinità-Sant'Albano, in provincia di Cuneo. Secondo le prime fonti, a...

Deraglia nel Cuneese il treno Savona-Torino - alcune persone leggermente ferite : Il treno, un regionale veloce, era partito alle 11.30 da Savona; l'arrivo a Torino Porta Nuova era previsto per le 13.35

A Torino in campo per sport e legalità : ci sarà anche Ciro Ferrara : Day Camp sport e legalità in memoria di Bruno Caccia: a Torino convegno e partita dedicate al magistrato ucciso dalla 'Ndrangheta. Presenti, tra gli altri, anche Ciro Ferrara e Marco Ferrante.

Lazio - è il sushi il segreto per la Champions : tutti a cena fuori prima di Torino : Aggiungi un posto a tavola che c'è un posto Champions da conquistare. La Lazio si ritrova a cena per compattarsi in vista del finale di stagione. Tra deliziose portate a base di sushi i ragazzi di ...

Teramo - pronto il rinnovo per un ex Torino : Giovanni Graziano , centrocampista del Teramo , scuola Torino , è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il club abruzzese. Lo riporta Sky Sport , con un biennale già pronto.

Torino - nove ragazzini salgono su tetto dell'ex stabilimento Lancia per farsi i selfie : salvati dalla polizia : Il più giovane ha 14 anni, il più "anziano" 16. La copertura dell'edificio abbandonato stava per cedere