Tonno contaminato | già due casi di intossicazione in Italia

Tonno contaminato da istamina : due intossicati in Piemonte Video : Due persone sono state intossicate in terra Piemonte se a causa di un particolare tipo di # Tonno contaminato da # istamina . L'allarme è stato subito diffuso in tutta Italia, dal momento che il pesce superava di ben 6 volte i limiti di tossine consentiti. Il Tonno fresco incriminato proveniva dalla Spagna. Le vittime dell'intossicazione pare siano due coniugi residenti a Torino, i quali avevano acquistato l'alimento in un noto mercato del pesce ...

