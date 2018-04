Tonno contaminato | allarme per due ricoveri | la causa e le precauzioni

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Due persone sono state ricoverate per intossicazione dopo aver consumato del. E’ accaduto a Torino, dove una coppia di coniugi è dovuta ricorrere alle cure dei medici dopo aver mangiato delfresco acquistato in una pescheria cittadina. A to delle opportune analisi, nelè stata riscontrata la presenza di istamina, responsabile dell’intossicazione della coppia, in quantita' sei volte superiore a quanto consentito dalla legge. Intossicazione daper l’elevato contenuto di istamina Due coniugi di Torino sono stati ricoverati dopo essere stati colpiti da intossicazione alimentare adella presenza di istamina nelfresco acquistato in pescheria. Alla coppia, che si è presentata al Pronto Soccorso con crampi addominali e cefalea, è stata diagnosticata una sindrome sgombroide la cuiè stata individuata grazie alle analisi ...