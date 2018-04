Toccante tributo al piccolo Alfie | il gesto emozionante fa il giro del mondo

Avicii : il Toccante tributo della ex fidanzata dopo la morte del dj svedese : Heartbroken The post Avicii : il toccante tributo della ex fidanzata dopo la morte del dj svedese appeared first on News Mtv Italia.

AVICII - IL DJ SVEDESE DI 'WAKE ME UP' È MORTO/ Il Toccante tributo della sua ex fidanzata Emily Goldberg : Molti coloro che hanno voluto dedicare un pensiero ad AVICII, al secolo Tim Bergling 28enne dj e produttore SVEDESE, MORTO in Oman per cause ancora ignote. Tra cui la sua ex fidanzata, Emily Goldberg, che ha frequentato AVICII fra il 2011 e il 2013. Emily ha utilizzato Instagram per ricordare in maniera toccante il producer di Stoccolma: «“Dai tesoro, non arrenderti, scegli me e ti mostrerò il mio amore”. Questo è il testo di una canzone – ...