Tir si ribalta sull' autostrada A1 a Roma sud | almeno 10 km di coda

Tir si ribalta sull’A1 : 7 km di coda : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, ha perso parte del carico, costituito da bobine plastiche. Lo comunica Autostrade per l’Italia, precisando che al momento il traffico scorre sulla sola corsia di ...