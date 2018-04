Tir si ribalta sull' A1 | 7 km di coda alla diramazione Roma sud

Tir si ribalta sull'autostrada A1 a Roma sud - almeno 10 km di coda - : Il mezzo pesante si è rovesciato al chilometro 585 nel tratto tra il bivio con la diramazione per la Capitale e Valmontone, in direzione Napoli. Circolazione ridotta a una sola corsia

Tir si ribalta sull’A1 : 7 km di coda : Roma, 28 apr. (AdnKronos) – Traffico in tilt sulla A1 Milano-Napoli. Intorno alle 6.30 di questa mattina, nel tratto tra il bivio con la Diramazione Roma sud e Valmontone, in direzione di Napoli, è avvenuto un incidente autonomo di un mezzo pesante che, ribaltandosi, ha perso parte del carico, costituito da bobine plastiche. Lo comunica Autostrade per l’Italia, precisando che al momento il traffico scorre sulla sola corsia di ...

Milano - incidente in tangenziale : Tir si ribalta e perde carico. FOTO : Milano, incidente in tangenziale: tir si ribalta e perde carico. FOTO Il bilancio è di cinque feriti, uno dei quali in gravi condizioni. Il mezzo pesante ha centrato lo spartitraffico centrale e ha invaso la corsia opposta. Sul posto sono intervenuti un elicottero e cinque ambulanze, oltre ai vigili del fuoco. LA ...

Si ribalta un Tir sulla A14 - morto il conducente : sbalzato fuori dal veicolo e investito : Lo schianto mortale poco prima delle 3 del mattino nel territorio di Gabicce Marche. La vittima è un camionista di 59 anni. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore.Continua a leggere

Incidente stradale/ A14 - Tir si ribalta : camionista sbalzato e travolto dalle auto (5 aprile 2018) : Incidente stradale: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:33:00 GMT)

Kansas - un Tir si ribalta a causa del vento. VIDEO - : Le immagini condivise su Storyful mostrano il veicolo capovolgersi su un'autostrada a causa delle forti raffiche

Tir si ribalta sull'A1 : traffico in tilt : traffico in tilt sull' A1 Milano-Napoli a causa di un mezzo pesante che durante la notte si è ribaltato all'altezza del km 523 in carreggiata sud. Il mezzo pesante, fa sapere Autostrade per l'Italia, ...

Incidente stradale/ A1 - Roma-Orte : Tir con bombole si ribalta : tratto chiuso e 2 feriti (oggi 19 marzo 2018) : Incidente stradale, oggi 19 marzo 2018: sulla Roma-Orte, autostrada A1, tir con bombole si ribalta su un lato: due feriti. Stessa sorte ad un camion sulla Catania-Siracusa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:09:00 GMT)