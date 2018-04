TIM | ecco le anticipazioni delle offerte per Maggio 2018

Atac - senza concordato ecco pronto il piano B : transizione di due anni a guida Mef per fare invesTIMenti : Ipotesi concordato Atac respinto? Pronti con il piano B: un’amministrazione controllata dal Ministero Economia e Finanze, che con il supporto delle Ferrovie dello Stato e del Mit, governi un periodo di transizione di almeno 18-24 mesi durante il quale investire pesantemente – si parla di circa 500 milioni di euro – sul rinnovo della flotta e rimettere in piedi l’azienda. Il tutto, possibilmente, gestito da una maggioranza nazionale M5S-Pd. Una ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ulTIMe polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Caduta Libera - speciale Isola dei Famosi/ Arriva il torneo con i concorrenti dell'ulTIMa edizione : ecco quando : Caduta Libera ospita i concorrenti dell'Isola dei Famosi 2018 per la cinquecentesima puntata del quiz show. In onda domenica 29 aprile con Gerry Scotti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:31:00 GMT)

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi! UlTIMa card disponibile! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. Seguici su Instagram! ecco tutto […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i ...

Petrodollari al top - ecco gli invesTIMenti migliori in materie prime : Si tratta di un'inversione di tendenza proprio in un momento in cui le banche centrali di tutto il mondo si apprestano ad avviare processi di normalizzazione delle politiche monetarie dopo anni di ...

Dawson's Creek - ecco il canale dedicato (per una setTIMana) di Sky Atlantic : ...

Vision Mercedes-Maybach UlTIMate Luxury - ecco come sarà : All’interno della gamma Mercedes non mancano di certo i SUV, ma nulla fino ad oggi è stato in grado di competere alla pari con rivali come la Bentley Bentayga o la neonata Lamborghini Urus. Un segmento, quello degli Sport Utilityy Vehicle di super lusso, che potrebbe presto essere occupato anche dalla casa della Stella, per il tramite di Mercedes-Maybach. Il marchio tedesco, infatti, ha tolto i veli, al Salone di Pechino in corso in queste ...

Lo scontro fra i soci TIM slitta al 4 maggio. Ecco che cosa succederà : Il giudice del Tribunale di Milano accoglie il ricorso d’urgenza di Tim/Vivendi contro la delibera del collegio sindacale sull’integrazione del cda. Il confronto tra Eliott e Vivendi slitta al 4 maggio e sarà con il voto di lista: chi vince avrà dieci posti in consiglio, chi perde cinque ...

Fifa 18 : TOTW 32 Predictions : ecco i giocatori che potrebbero far parte della Squadra della SetTIMana! : Ritorna anche questa settimana la rubrica dedicata alle Predictions sul TOTW di Fifa 18 . Analizzeremo in particolare le partite dei 5 maggiori campionati europei nel weekend cercando di capire quali potrebbero essere quelli selezionati nel Team of the Week, la “Squadra della Settimana”, che poi verrà rilasciata, come di consueto, il mercoledì successivo, con annuncio alle 16 e […] L'articolo Fifa 18: TOTW 32 Predictions: ecco i giocatori ...

Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT : ecco come ottenere i premi! 2 nuove FUT SWAP con gli obiettivi setTIManali! : EA Sports ha attivato nella notte fra il 3 ed il 4 aprile delle nuove e particolari Sfide Creazione denominate “Scambia giocatori di FUT” che permetteranno di ottenere dei premi in cambio di speciali card ottenibili in vari modi, dai tornei giornalieri di qualificazione alla Weekend League, agli obiettivi settimanali. Seguici su Instagram! ecco tutto […] L'articolo Fifa 18 Sfide Creazione Rosa Scambia giocatori di FUT: ecco come ottenere i ...

Juve-Napoli - scudetto all’ulTIMo respiro : ecco il calendario delle ulTIMe 4 giornate : Juve-Napoli, la 34^ giornata ha dato importanti indicazioni, successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, Allegri in grande confusione e scelte che possono condannare la squadra. Adesso il ...

God of War : ecco svariate tecniche avanzate di combatTIMento : God of War è appena stato pubblicato per PS4 ma ciò non toglie che gli sviluppatori continuino a pubblicare video per condividere alcuni trucchi e suggerimenti con i giocatori, e promuovere il gioco al tempo stesso.Come riporta Dualshockers, oggi è stato condiviso un interessante filmato in cui viene illustrato in dettaglio come combattere in modo avanzato, condividendo alcune strategie che i giocatori posso utilizzare durante il gioco.A ...

Ballando con le stelle 2018 : ecco chi sono gli eliminati della setTIMa puntata : Amedeo Minghi eliminato a Ballando con le stelle 2018 Non uno, ma ben tre sono gli eliminati della settima puntata di Ballando con le stelle 2018. Stiamo parlando di Amedeo Minghi, Massimiliano Morra e Cristina Ich. Per i tre concorrenti l’eliminazione c’è stata nel corso del nuovo appuntamento col programma, tornato in onda sabato 21 […] L'articolo Ballando con le stelle 2018: ecco chi sono gli eliminati della settima puntata ...

Oroscopo di domani 23 aprile 2018 : ecco chi avrà un inizio setTIMana 'esplosivo' : L'Oroscopo di domani 23 aprile è pronto a rilasciare il frutto di attenti studi astrologici riguardanti la giornata del prossimo lunedì. Vediamo di mettere "nero su bianco" il pensiero delle stelle, giusta conseguenza dell'Astrologia applicata ai singoli segni. domani, lunedì 23 di aprile ad essere sulla cresta dell'onda saranno gli amici nativi in Pesci: al laborioso segno d'Acqua gli astri hanno riservato la posizione "top del giorno". Per ...