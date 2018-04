Terremoto L’Aquila | pubblicato il decreto con la proroga sulle tasse 

Terremoto L’Aquila - corteo contro la restituzione delle tasse chiesta dall’Ue : “Reduci dal sisma e vittime di Stato” : “No al Terremoto fiscale”. Lo striscione che apre la manifestazione dell’Aquila contro la restituzione delle tasse sospese a imprese e professionisti nel cratere del sisma del 2009 rende l’idea del sentimento di questa marcia. Dopo la tragedia naturale e umana, la richiesta della Commissione Europea, che considera quelle somme come aiuti di Stato, suona come uno schiaffo morale oltre che economico per la comunità. Così, ...

Terremoto : Ag. Entrate su L’Aquila - nessuna lettera inviata : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “nessuna lettera è stata inviata”. A precisarlo in una nota è l’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Con riferimento alle recenti notizie riguardanti la ripresa delle attività per la riscossione delle cartelle di pagamento a suo tempo notificate e per le quali, a seguito dei tragici eventi sismici che hanno interessato i territori della Regione Abruzzo il 6 aprile 2009, è stata sospesa ...

Terremoto L’Aquila : scossa con epicentro a Ocre [DATI] : Un Terremoto magnitudo ML 3.3 si è verificato a 3 km sudovest da Ocre (L’Aquila) alle 06:49:40 ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto L’Aquila: scossa con epicentro a Ocre [DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto L’Aquila - la fiaccolata in ricordo delle vittime a nove anni dal sisma : Erano le 3.32 del 6 aprile 2009 quando un Terremoto di 5,9 gradi Richter devastava l’Abruzzo colpendo duramente L’Aquila e provocando la morte di 309 persone. vittime ricordate una per una giovedì sera, durante la fiaccolata di commemorazione della tragedia che nove anni fa ha messo in ginocchio un intero territorio. Ad aprire il corteo, protetto da barriere antiterrorismo installate all’inizio del percorso, lo striscione dei ...

Terremoto L’Aquila : migliaia alla fiaccolata per il 9° anniversario : Lutto cittadino, per l’intera giornata di oggi, a L’Aquila, in occasione del 9° anniversario del Terremoto del 6 aprile 2009 in cui persero la vita 309 persone. Diverse iniziative commemorative si terranno in città, dove nella notte si è svolta la fiaccolata in ricordo delle vittime, a cura dai Comitati dei familiari e del Comune dell’Aquila: migliaia le persone presenti. Dopo una sosta davanti alla Casa dello Studente, il ...

Terremoto L’Aquila - geologi : mantenere viva la memoria di quella notte : Il 6 aprile 2009, alle ore 3:32, un violento Terremoto di magnitudo momento 6,3 colpiva L’Aquila, la sua provincia e il teramano causando 309 vittime e 80mila sfollati. Nove anni dopo, a che punto è la ricostruzione nel capoluogo abruzzese? Innanzitutto è necessario fare una differenza tra ricostruzione privata e pubblica: la prima – che si riferisce agli appalti affidati direttamente dai cittadini – è a buon punto grazie alla concessione ...

L’AQUILA - DOPO IL Terremoto UE CHIEDE TASSE SOSPESE/ Il sindaco Biondi : “restituzione è intollerabile!” : TERREMOTO L'Aquila, Ue CHIEDE restituzione TASSE SOSPESE: “Erano aiuti di Stato”. Circa 350 imprese coinvolte, scatta la rivolta: pronte battaglie legali e proteste clamorose(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:50:00 GMT)

Terremoto L’Aquila : giovedì fiaccolata commemorativa in ricordo delle 309 vittime : In ricordo del Terremoto del 6 aprile 2009 che distrusse la città dell’Aquila, sono in programma numerose iniziative: una fiaccolata è prevista giovedì sera, 5 aprile, alle ore 22:40 con partenza da Via XX settembre per arrivare un’ora dopo alla Villa Comunale. Deposizione dei fiori poi a Piazzale Paoli. A mezzanotte inizierà la messa che sarà celebrata dall’Arcivescovo dell’Aquila mons. Giuseppe Petrocchi e poi alle ...

Terremoto : Meloni - follia chiedere restituzione incentivi a L’Aquila : Roma, 31 mar. (AdnKronos) – ‘Fratelli d’Italia è al fianco dei cittadini aquilani e del sindaco Biondi, oggi bersaglio di una ignobile richiesta del governo Pd che, su indicazione dei burocrati dell’Ue, rivuole da 350 imprese gli incentivi post-sisma, in un’unica soluzione e con interessi e sanzioni salatissime”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia.“Una ...

Terremoto L’AQUILA/ Scossa di magnitudo 3.9 nella notte : i cittadini non vogliono più tornare in centro : TERREMOTO L’AQUILA, oggi nella notte Scossa di magnitudo 3.9 nella zona già devastata dal sisma: tanta paura fra la gente. La terra è tornata a tremare nelle zone del 2009(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:04:00 GMT)

Terremoto - scossa di magnitudo 3.9 a L’Aquila : Terremoto, scossa di magnitudo 3.9 a L’Aquila Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito Continua a leggere

Terremoto. Paura a L’Aquila scossa 3.9 : Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 6 km E L’Aquila (AQ), questa mattina alle 03:18 con coordinate geografiche (lat, lon) 42.36, 13.48 ad una profondità di 20 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata alle 3:18 con epicentro 7 km ad est dell’Aquila ed ipocentro a 20 km di profondità. Lo si apprende dalle rilevazioni ...

Violenta scossa di Terremoto : paura all’Aquila : Notte di paura all’Aquila dove alle 03:18 è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9. Lo riferisce