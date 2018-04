Terremoto | il sindaco di Arquata chiede un nuovo governo | “Non siete soli”

Terremoto Molise - il sindaco di Palata : “Preoccupa la nuova faglia” : “C’e’ stata paura in paese per il Terremoto di oggi. Molte famiglie che stavano preparando il pranzo sono corse fuori casa e sono rimaste in strada circa mezz’ora. Abbiamo sentito altre scosse dopo quella delle 11.48 con epicentro a Montecilfone”. Cosi’ il sindaco di Palata, Michele Berchicci che ha avvertito in maniera nitida il sisma di magnitudo 4.2. “Mi sono sentito con un esperto di Napoli – ...

Terremoto in Molise - il sindaco di Guardialfiera : “Molte persone in strada - non ci sono danni” : “Stiamo effettuando una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Tra poco arrivano i Vigili del fuoco per controlli piu’ approfonditi. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni. Stiamo girando per il paese vecchio. Al momento del sisma mi trovavo sul lago di Guardialfiera per un giornata all’aria aperta. L’ho avvertita nitidamente. Poi sono corso in ...

Terremoto in Molise - sindaco di Palata : “Scossa forte - gente fuggita dalle case” : “Io con altri amministratori ero al centro del Paese, in piazza, la scossa si è avvertita abbastanza forte, la gente è scappata fuori dalla case, adesso il panico è passato e molti sono rientrati. Ho allertato i vigili che stanno controllando con i tecnici le condizioni di tutta la cittadinanza“: lo ha dichiarato Michele Berchicci, sindaco di Palata, in provincia di Campobasso, uno dei comuni vicini all’epicentro della scossa ...

Terremoto - forte scossa in Molise : persone in lacrime - fuga dalle case. Gli esperti : "Arriveranno le repliche" Il sindaco di Termoli : "E' stata sussultoria" : Torna la paura. forte scossa di Terremoto in Molise, a Termoli e su tutta la costa. Testimoni a San Giacomo degli Schiavoni sono in lacrime e sono tutti scappati di casa. La scossa è stata...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Cascia : “Sosteniamo i nostri pastori” : Nel giorno in cui si inaugura la “Fiera del capo lanuto”, dedicata al mondo della pastorizia, il sindaco di Cascia, Mario De Carolis, ha dichiarato: “I nostri pastori sono un po’ come gli ultimi dei Mohicani e se vogliamo salvarli dalla crisi e dai danni del Terremoto, dobbiamo mettere in campo tutti gli sforzi necessari per sostenerli economicamente e per rilanciare sui mercati nazionali e internazionali i prodotti ...

Terremoto : sindaco Muccia : 'Speriamo nessun danno alle case agibili' : 'Siamo stanchi, qui la paura non è mai passata dall' agosto 2016' ha dichiarato stamani Mario Baroni - "Speriamo che non ci siano nuovi danni alle abitazioni agibili, altrimenti dobbiamo ricominciare ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Camerino : “Il cratere è qui - tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate” : “Il cratere è qui, tra questi sindaci e queste facce stravolte e stremate. Il prossimo che mi parla di 138 Comuni tutti allo stesso modo coinvolti mi farà perdere seriamente la pazienza. Dobbiamo distinguere chi è distrutto e fa i conti tutti i giorni con questo sisma, oppure diteci chiaramente che dobbiamo andarcene tutti e che ve ne fregate di noi. Adesso il cratere va diviso in fasce a seconda dei livelli di danno per consentire ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Pieve Torina : “Situazione drammatica - scene che non avrei mai pensato di rivivere” : Il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci, non nasconde la sua preoccupazione a seguito del Terremoto magnitudo 4.6 verificatosi alle 05:11 con epiCentro a Muccia: “Ripiombiamo in una situazione drammatica, riviviamo scene che non avrei mai pensato di rivivere“. L’incubo “sembra non finire mai“. Quattro le famiglie evacuate per rischio di danni (crepe e cedimenti) e rischi di stabilità interni di ...

Terremoto Centro Italia - il sindaco di Muccia : nessun danno alle SAE : “Le casette Sae non hanno riportato nessun danno“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Muccia. “Dalle verifiche che stiamo effettuando nelle aree dove sono realizzate le Soluzioni abitative di emergenza non si riscontrano problemi, al massimo sono caduti alcuni oggetti“. “La gente e’ stanca, siamo tutti stanchi, qui la paura non e’ mai passata dal 24 agosto del 2016 e la scossa di 4.6 di ...

Terremoto di magnitudo 4.6 nel Maceratese - decine di repliche. Il sindaco : «Gravi danni». A Muccia crolla un campanile - scuole chiuse a Pieve Torina : Un forte TERREMOTO, di magnitudo 4.6, è stato registrato alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta...