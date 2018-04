Terremoto | alla città di Amatrice la Medaglia d’Oro al Merito Civile 

Terremoto IN MOLISE/ Tutti a dormire fuori casa - con un occhio alla profezia del 1456 : Ieri TERREMOTO in MOLISE, una scossa di magnitudo 4.2 ha spaventato Tutti. Soprattutto per il su eventuale nesso con il sisma di Marche e Abruzzo e con un precedente storico. Le ultime scosse di TERREMOTO hanno interessato il MOLISE, tanto da spaventare la gente, anche se la più forte, di magnitudo 4.2, era di molto inferiore come violenza a quella che ha interessato lo scorso anno le Marche, l'Abruzzo e l'Umbria. Una scossa che ha messo paura ...

Molise. Terremoto diverso dalla sequenza del centro Italia : Per l’Ingv il Terremoto di oggi in Molise è “diverso dalla sequenza del centro Italia”. La scossa che ha interessato

Concerti e spettacoli nei luoghi colpiti da Terremoto : presentata la manifestazione 'Voci dalla Terra' : Il progetto 'Voci dalla Terra', sostenuto dal Mibact e dalla Regione Umbria è stato pensato come un omaggio alla Terra martoriata dal Sisma ma al contempo come un appello per il Pianeta. Un momento di ...

Forte scossa di Terremoto in Molise : evento diverso dalla sequenza in Centro Italia : Il terremoto magnitudo 4.2 verificatosi oggi alle 11:48 in Molise non fa parte della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 in Centro Italia: “E’ un evento nuovo“, spiega all’ANSA Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La faglia è piuù profonda e segue un movimento orizzontale. “Il terremoto che alle 11.48 si è verificato in provincia di Campobasso ha una notevole ...

Stefano Messore/ Il volontario arrestato per sciacallaggio dopo il Terremoto di Amatrice (Sono innocente) : Stefano Messore è stato accusato di sciacallaggio dopo il terremoto del 24 agosto 2016. dopo 50 giorni di galera e 10 mesi di domiciliari è stato assolto. La sua storia a "Sono innocente".(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:14:00 GMT)

Terremoto Centro Italia - Teramo : consegnate ulteriori 44 casette Sae alla comunità di Montorio al Vomano : Stamattina il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca ha consegnato ulteriori 44 casette Sae (Soluzioni Abitative di Emergenza) agli abruzzesi di Montorio al Vomano (Te) costretti ad abbandonare le proprie abitazioni danneggiate dagli effetti del sisma del Centro Italia 2016/2017. alla partecipata manifestazione, oltre al Sottosegretario Mazzocca, erano presenti il Commissario Prefettizio Marialaura Liberatore, rappresentanti del ...

Nuova scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione nel Maceratese - epicentro a Muccia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto - le scosse continue e l'appello alla politica : "Niente scuse - vogliamo tornare nelle nostre case" : Impossibile dominare la paura. Difficile vivere con l'ansia continua di una nuova scossa. Il Terremoto continua a non dar tregua alle martoriate popolazioni del Centro Italia, con una

Terremoto - tante scosse al Centro e al Sud Italia : le faglie che fanno ballare lo Stivale in questo Aprile 2018 [DATI] : Terremoto – E’ un Aprile estremamente sismico in tutt’Italia: dopo un periodo di quiete moderata, negli ultimi giorni la terra è tornata a tremare in modo intenso e frequente nel nostro Paese. Tutto è iniziato Domenica 8 Aprile quando, alle 16:37, una scossa sismica di magnitudo 4.0 ha colpito il mar Jonio con epiCentro poco al largo dell’isola di Passo, in Grecia, poco a Sud di Corfù, a 38km di profondità. La scossa è ...

Terremoto - la testimonianza di un abitante delle Sae : “I pensili si sono staccati dalla parete” : “Un Terremoto fortissimo e la paura si è accentuata con la caduta dei mobili pensili che si sono staccati dalle pareti delle casette dove viviamo”. A raccontare all’ANSA gli attimi di terrore vissuti stamani con la scossa di magnitudo 4.6, è Fabrizio Capitani. Lo fa da una località, Costafiore di Muccia, “privilegiata“, “visto che ci troviamo a 100 metri dall’epicentro, stando alle ...

Terremoto in Cile : scossa magnitudo 6.2 - nessun allarme tsunami e nessuna vittima : Un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito il Cile: non è stato diramato l’allarme tsunami e non si sono registrate vittime, secondo quanto reso noto dal Centro sismologico nazionale, secondo cui l’epicentro è stato individuato a 35 chilometri a nord di Punitaqui a 75,8 chilometri di profondità. I servizi di emergenza del Paese hanno riferito che non ci sono state vittime e che i servizi di base non hanno subito ...

Terremoto - allarme Coldiretti : 'Il turismo che era in ripresa ora è minacciato' : 'Nel cratere" sottolinea la Coldiretti" è tornata la paura ed è in corso la verifica dei danni, ma a preoccupare sono anche gli effetti delle scosse sull'economia e sul lavoro. L'arrivo di turisti ...

Terremoto Centro Italia : “Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese” : “Ancora scosse. Non si può stare ad aspettare, bisogna subito attuare la messa in sicurezza e le demolizioni. Questa notte si è ballato parecchio in tutto il Maceratese“: lo ha dichiarato Maria Teresa Nori, la portavoce dei terremotati di Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera, in riferimento alla scossa magnitudo 4.6 registrata a Muccia e che ha provocato danni a Pieve Torina, avvertita anche a Visso, Ussita, Castelsantangelo, ...