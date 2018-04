Terremoto a Napoli | la scossa sismica avvertita anche nei paesi vesuviani

Blastingnews

(Di sabato 28 aprile 2018) Ieri, 27 aprile 2018 intorno alle ore 20:04 una lieve #didi intensita' VIDEO/magnitudo 2.1 ha colpito la dorsale del vulcano #vesuvio, in Campania. L'epicentro dell'evento sismico è stato registrato nel territorio del comune di Massa di Somma, in provincia diprecisamente a 5 chilometri a sud-est del paese vesuviano, a circa due chilometri di profondita'. A comunicarlo è stato l'ufficio stampa e comunicazioni della sala operativa dell'osservatorio vesuviano di, ente dipendente dall'I.N.G.V., l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Unalieve ma intensa Ladi, seppur lieve in quanto a energia liberata, è statae percepitanelle area dei comuni limitrofi all'epicentro, interessando - tra l'altro - idi Portici, Torre Annunziata, San Sebastiano al Vesuvio, Torre del Greco, Ercolano, Pompei, Boscoreale ...