Tennis : finale Nadal-Tsitsipas : ANSA, - ROMA, 28 APR - Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di Barcellona, sulla terra rossa. Il n.1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp. Per il maiorchino si tratta della 400esima vittoria sulla terra ...

Tennis - Budapest Cecchinato in finale - Seppi ko nel derby. Barcellona - Nadal sfida Tsitsipas : ... numero 6 Atp e terza testa di serie, Tsitsipas, alla prima finale della carriera, ha superato 7-5 6-3, in un'ora e 35 minuti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del mondo e quinta testa di ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Tennis - ATP BUDAPEST/ Seppi-Cecchinato - derby italiano in semifinale : TENNIS, BUDAPEST: derby italiano in semifinale. Nel torneo ATP nella capitale ungherese si sfideranno Seppi e Cecchinato. Fuori Sonego contro lo sloveno Bedene(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:51:00 GMT)

Tennis - a Budapest : Cecchinato la prima semifinale è con Seppi. Ora Sonego : Tre azzurri impegnati oggi nei quarti di finale del torneo di Budapest , Ung, 501.000 e , terra, : Marco Cecchinato e Andreas Seppi hanno vinto i rispettivi incontri e domani si affronteranno il ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : prima semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff : Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver Sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica e che era ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato ai quarti di finale! Battuto Damir Dzumhur in due set : Marco Cecchinato non si ferma più a Budapest. L’azzurro, entrato nel tabellone dell’ATP 250 come lucky loser, ha ottenuto un’altra bella vittoria, battendo il bosniaco Damir Dzumhur e qualificandosi ai quarti di finale. Un 6-3 6-1 che non ha lasciato spazio al numero 32 del mondo, letteralmente annichilito, come già a Montecarlo la scorsa settimana, in poco più di un’ora da un Cecchinato convincente, in controllo per ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato conquista gli ottavi di finale. L’azzurro supera in due set Basic : Buone notizie arrivano dalla terra rossa di Budapest (Ungheria). Marco Cecchinato si è imposto nel match valido per il primo turno del torneo magiaro contro il bosniaco Mirza Basic (n.89 ATP) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 14 minuti di gioco. Una partita ben gestita dal Tennista italiano, sempre avanti nel punteggio, ed in grado di affrontare i momenti difficili del confronto con lucidità. Per l’azzurro arriva, dunque, la ...

Tennis - Montecarlo : Nadal trionfa per l'undicesima volta - Nishikori ko in finale : Montecarlo - Rafael Nadal ha vinto per l'undicesima volta in carriera il Masters 1000 di Montecarlo. In finale lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto il giapponese Nishikori in due set con il punteggio di 6-3 6-2 in 1 ora e 34 minuti di gioco. Per Nadal si tratta del titolo numero 76 in carriera. Tags Argomenti: Tennis Masters ...

Atp Montecarlo 2018/ Diretta live Nadal Nishikori streaming video e tv - orario finale (Tennis) : Diretta Atp Montecarlo 2018, info streaming video e tv: Nadal e Nishikori giocano la finale del torneo di tennis Masters 1000 nel Principato di Monaco (oggi 22 aprile)(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 03:30:00 GMT)

Tennis - Montecarlo la finale è Nadal-Nishikori. Doppio eliminati Bolelli-Fognini : Successivamente il giapponese, numero 36 del mondo, ha avuto la meglio 3-6, 6-3, 6-4 sul tedesco Alexander Zverev, numero 4 Atp e terza testa di serie, in poco meno di due ore e 15 minuti di gioco. ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : Kei Nishikori vola in finale e sfiderà Rafael Nadal. Piegato Zverev in tre set : Kei Nishikori sorprende tutti e conquista la finale del Masters1000 di Montecarlo. Il giapponese (n.36 del mondo) supera in tre set, con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, il tedesco (n.4 ATP) Alexander Zverev in 2 ore 15 minuti di partita. Grazie a questo successo il nipponico torna ad illuminare la scena dopo l’infortunio al polso che lo aveva tenuto lontano dai campi nella seconda metà del 2017. Delusione, invece, per il giovane teutonico, ...