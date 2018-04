Tennis - Budapest : Cecchinato in finale - Seppi ko nel derby. Barcellona - Nadal sfida Tsitsipas : ... numero 6 Atp e terza testa di serie, Tsitsipas, alla prima finale della carriera, ha superato 7-5 6-3, in un'ora e 35 minuti, lo spagnolo Pablo Carreno Busta, numero 11 del mondo e quinta testa di ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Marco Cecchinato vince il derby contro Andreas Seppi e vola in finale! : Marco Cecchinato (n.92 del mondo) in rimonta conquista la finale dell’ATP di Budapest 2018. Il 25enne di Palermo piega, nel derby italiano, il più quotato Andreas Seppi (n.55 del ranking) con il punteggio di 5-7 7-6 6-3 al termine di un incontro durato 2 ore 19 minuti di partita. Il siciliano, dunque, accede all’atto conclusivo dove affronterà il vincente della sfida tra John Milman (n.94 del mondo) ed Aliaj Bedene (n.57 del ...

Tennis : Budapest - derby Cecchinato-Seppi ora in campo : Seppi, numero 55 al mondo, ha invece eliminato il georgiano Basilashvili. Il quarto di finale mancante è terminato in mattinata dopo la sospensione di ieri sera per oscurità: è finita col successo ...

Tennis - ATP BUDAPEST/ Seppi-Cecchinato - derby italiano in semifinale : TENNIS, BUDAPEST: derby italiano in semifinale. Nel torneo ATP nella capitale ungherese si sfideranno Seppi e Cecchinato. Fuori Sonego contro lo sloveno Bedene(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 22:51:00 GMT)

Tennis - ATP Budapest 2018 : Lorenzo Sonego cede dopo una dura battaglia ad Aljaz Bedene : Si ferma ai quarti di finale, dopo una dura battaglia, la corsa di Lorenzo Sonego nel torneo ATP 250 di Budapest. Sulla terra battuta magiara l’azzurro, qualificato, cede dopo due ore e 24 minuti di battaglia allo sloveno Aljaz Bedene, numero 5 del tabellone, in tre set con il punteggio di 3-6 6-2 2-6. Nel primo set nel game di apertura l’italiano non sfrutta tre break point consecutivi e si fa rimontare, poi nel terzo game non ...

Tennis - Atp Budapest : sfida tricolore tra Seppi e Cecchinato : Budapest , Ungheria, - Ci sarà almeno un Tennista italiano domenica nella finale del ' Gazprom Hungarian Open ', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra ...

Tennis - a Budapest : Cecchinato la prima semifinale è con Seppi. Ora Sonego : Tre azzurri impegnati oggi nei quarti di finale del torneo di Budapest , Ung, 501.000 e , terra, : Marco Cecchinato e Andreas Seppi hanno vinto i rispettivi incontri e domani si affronteranno il ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : sarà derby azzurro! Andreas Seppi raggiunge in semifinale Marco Cecchinato : Ci sarà un derby italiano nelle semifinali dell’ATP di Budapest. Dopo la vittoria di Marco Cecchinato, è arrivata anche quella di Andreas Seppi, che nei quarti di finale del torneo ungherese ha sconfitto in due set il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 79 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-5. Primo set con continui colpi di scena. Si comincia dal terzo game con Seppi che perde a zero il servizio, ma la reazione dell’azzurro non ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : prima semifinale per Marco Cecchinato. Sconfitto in tre set il tedesco Struff : Comincia nel migliore dei modi il venerdì azzurro all’ATP di Budapest. Marco Cecchinato si qualifica per la semifinale del torneo ungherese dopo aver Sconfitto in rimonta in tre set il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 61 del mondo, con il punteggio di 5-7 6-4 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Si tratta della prima semifinale della carriera per il siciliano nel circuito maggiore in una settimana fantastica e che era ...

Tennis - Barcellona : Nadal ai quarti. A Budapest tre italiani nei primi otto : Il bulgaro, numero 5 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto con fatica il tunisino Malek Jaziri, numero 88 del ranking Atp, con il punteggio di 7-5, 3-6, 7-6 , 10-8, . in due ore e 50 minuti. ...

Tennis - Budapest tre italiani ai quarti - Seppi raggiunge Sonego e Cecchinato : Budapest - Sono tre gli italiani ai quarti di finale del "Gazprom Hungarian Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. ...

Tennis - Budapest : tre italiani ai quarti - Seppi raggiunge Sonego e Cecchinato : Budapest - Sono tre gli italiani ai quarti di finale del 'Gazprom Hungarian Open', torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 501.345 euro in corso sui campi in terra rossa di Budapest, in Ungheria. ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...

Tennis - ATP Budapest 2018 : Andreas Seppi batte Mikhail Youzhny e passa ai quarti. Raggiunti Sonego e Cecchinato : Andreas Seppi è praticamente perfetto sulla terra battuta di Budapest e vola ai quarti di finale del torneo ATP 250 che si sta disputando sul suolo magiaro: superato in poco più di un’ora il russo Mikhail Youzhny con il punteggio nettissimo di 6-1 6-2, ora l’altoatesino, numero 8 del tabellone, incontrerà il vincente della sfida tra il georgiano Nikoloz Basilashvili, giustiziere del nostro Paolo Lorenzi, ed il NextGen canadese Denis ...