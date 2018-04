Tai Chi e Qi Gong a Ragusa e Chiaramonte Gulfi

Domenica 29 aprile a L'Aquila - la "Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e la Festa del Kung Fu" : L'Aquila - “Un solo mondo, un solo respiro, oriente e occidente… una sola energia.” A partire dalle ore 10:30, Domenica 29 aprile, nel parco del Castello Cinquecentescodell’Aquila, si svolgerà la Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan e la Festa del Kung Fu. L’iniziativa, inserita nella Giornata Mondiale del Tai Chi Chuan (International Tai Ji Day) che dal 1999 si svolge in tutto il mondo, in città è promossa dalla scuola Tao ...

VICENZA Terza giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong al Querini : Lo streaming sarà visibile in due schermi collocati a Parco Querini e in Piazza dei Signori. Lo scopo di questa giornata a VICENZA è dunque quello di promuovere lo scambio culturale, in particolare ...

Volley - Chicco Blengini : “Italia - sTai serena : c’è futuro. Difficile gestire la Nations League - al top ai Mondiali” : Chicco Blengini è ormai prossimo a diramare le convocazioni per la Nations League, il torneo che sostituisce la World Leaue e che scatterà il prossimo 25 maggio. Il CT della Nazionale Italiana di Volley maschile sta guardando con interesse la Finale Scudetto e nel frattempo ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Sono tanti gli italiani che stanno giocando la serie per il tricolore: “Se ci sono tanti giocatori italiani ...

Vicenza. Il 28 aprile giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong : La terza giornata mondiale del Tai Chi e Qi Gong si svolgerà a Vicenza presso il Parco Querini sabato 28 aprile

Effetto domino nel reTail : i negozi che chiuderanno quest'anno : La domanda è: con la fiducia dei consumatori a livelli record e l'economia statunitense che mostra forza, perché così tanti negozi stanno avendo problemi? Vari sono i motivi dell'apocalisse che ha ...

GemiTaiz - rapper incompreso 'Nei dischi serve intimità - non essere re del mondo' - Musica - Spettacoli : Si dice che il disco che porta il nome del cantante sia quello più personale, più intimo, più rappresentativo. Il rapper Gemitaiz, che nella vita si chiama Davide Luca, ha chiamato il suo terzo ...

Tradisci la fidanzata? STai in panchina! Thompson sconta la sua infedeltà : Un minuto e cinquantanove secondi in due partite di playoff. Tristan Thompson ha assistito quasi da spettatore agli ultimi importantissimi match della sua squadra, i Cleveland Cavaliers, impegnati nella post-season NBA. Lui, che durante la stagione regolamentare è sempre stato considerato un pilastro della formazione, paga con ogni probabilità il gossip che lo ha travolto una settimana fa: a pochi giorni dalla nascita della figlia, infatti, il ...

Nico - primi rilievi dall?autopsia : «CockTail di alcool e sostanze chimiche nel sangue» : Potrebbe non essere stato l?alcol a creare uno stato di forte agitazione in Nico Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano cadendo in un dirupo dopo una serata in discoteca....

Nico - dall'autopsia verdetto choc : 'CockTail di alcool e sostanze chimiche nel sangue' : Potrebbe non essere stato l'alcol a creare uno stato di forte agitazione in Nico Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano cadendo in un dirupo dopo una serata in discoteca. O almeno ...

Nico - dall?autopsia verdetto choc : «CockTail di alcool e sostanze chimiche nel sangue» : Potrebbe non essere stato l?alcol a creare uno stato di forte agitazione in Nico Marra, il ragazzo morto la notte di Pasqua a Positano cadendo in un dirupo dopo una serata in discoteca....

Cuccarini e Baudo ricordano gli esordi di Lorella : “La noTai ad una convention e le chiesi un provino”. Ecco come rispose : Un affettuoso e divertente ritrovo quello fra Lorella Cuccarini e Pippo Baudo che a Che Tempo che Fa su Rai 1 hanno ricordato con Fabio Fazio gli inizi della carriera di Lorella. Il suo scopritore fu proprio Baudo che la notò durante una convention e le chiese subito un provino. Ma la giovanissima Lorella era un po’ intimidita e sospettosa nel trovarsi al centro dell’attenzione di uno showman così affermato e alla sua proposta rispose ...

Rampichiana - tre giorni di mounTain bike e novità : Cortona per tre giorni capitale della mountain bike . Si corre domenica 15 aprile la XIV edizione della Rampichiana e intorno alla gran fondo si sviluppa una serie di eventi che animano la città ...

Chiara Ferragni - pancia quasi piatta a 17 giorni dal parto. Ma i fan si indignano : «E quando sTai con tuo figlio?» : Chiara Ferragni posta una foto dopo la lezione di pilates ed è subito polemica social. Dopo la nascita di Leone, l'influencer più famosa del mondo è ormai protagonista...

TERZA GUERRA MONDIALE/ Dall'Ucraina a Taiwan - ecco chi sono i nemici della pace : Si parla sempre più spesso del rischio di un rinascente nazionalismo e di una TERZA GUERRA MONDIALE, ma il vero pericolo è voler far prevalere ad ogni costo i propri interessi. CARL LARKY(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:05:00 GMT)SCENARI/ Presidenti eterni: quale differenza c'è tra Xi Jinping e Putin?, di C. LarkySCENARI/ Russia, Turchia, Usa, Arabia, il petrolio apre nuove guerre "calde" in Medio oriente, di C. Larky