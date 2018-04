Sviluppo e crescita | Mondardini traccia la nuova rotta di Cir

Cicloturismo : un mercato in crescita e un’opportunità di Sviluppo : Quanto vale l’economia della bicicletta e qual è il suo valore aggiunto per l’offerta turistica, e non solo, di un Paese come l’Italia? Un tema di indubbia attualità in un contesto globale che sempre più è alla ricerca di soluzioni e prospettive legate alla mobilità sostenibile. Di questo e di molto altro si parlerà dal 4 al 6 maggio a Lignano Sabbiadoro, in occasione di “Lignano Sabbiadoro Goes Green. Prospettive di una città ...