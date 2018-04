Surface Phone Italia ricerca nuovi redattori!

“Surface Phone e la possibilità di eseguire i .exe? …Ma fammi il piacere” | [LA VOCE DEL POPOLO] : Dopo l’articolo dedicato al problema delle app apparentemente risolto con l’introduzione delle PWA, quest’oggi abbiamo pescato per voi non uno, ma ben due commenti con pareri completamente opposti riguardo l’utilizzo dei .exe: saranno utili? L’articolo scorso ha creato molta discussione, e come era facilmente intuibile, non tutti erano d’accordo con il parere di Elris. Proprio per questo motivo, ho selezionato ...

Surface Phone - appare un nuovo brevetto per la fotocamera : Questa volta è direttamente Patently Apple a dare notizia di un nuovo interessante brevetto che vede protagonista il tanto discusso Surface Phone, codificato sotto la sigla di Project Andromeda e che, secondo la fonte, potrebbe essere in dirittura d’arrivo nei prossimi mesi con il nome di “Journal”. Oggetto del brevetto in questo caso riguarda il comparto camera che secondo quanto si legge dovrebbe avere un corpo che emerge dal lato sinistro ...

Surface Phone : …e se il problema delle app si risolvesse? [LA VOCE DEL POPOLO] : “Pensate che sia possibile che all’uscita del Surface Phone/Andromeda, in corrispondenza del rilascio di Redstone 5, il problema dell’app gap sarà fortemente ridotto già in partenza? Io inizio a crederlo!” Queste sono le parole del vostro collega Elris, selezionate per l’appunto nell’essimo post della tanto attesa rubrica de “La VOCE del popolo”. Il titolo e l’introduzione dicono già tutto, quindi questa ...

Surface Phone : “Non c’è innovazione. Devono rivoluzionare il mercato!” [LA VOCE DEL POPOLO] : A distanza di quasi un mese dall’ultimo articolo, ritorna l’attesissima rubrica de “La VOCE del popolo” con un argomento che è stato l’oggetto principale delle vostre discussioni negli ultimi mesi: il Surface Phone. Dopo aver affrontato argomenti quali l’utilizzo che l’utente comune ne andrà a fare e soprattutto le tempistiche di lancio, quest’oggi, grazie al commento di sonodio, vi proponiamo un ...

Il Surface Phone (Project Andromeda) potrebbe avere delle gesture sul secondo display : Alcuni anni fa i ricercatori facenti parti del team user interface di Microsoft inventarono un nuovo modo per utilizzare la parte posteriore degli smartPhone per delle specifiche gesture. Attualmente il big di Redmond non possiede più un settore telefonico dopo aver venduto Nokia ad HMD Global e aver dismesso Windows 10 Mobile ma ciò non significa che l’idea dei ricercatori non verrà mai applicata. Di recente, infatti, il progetto è stato ...

Surface Phone : la presentazione ufficiale avverrà ad aprile? : Avevamo già riportato le indiscrezioni secondo le quali la presentazione del Surface Phone (aka Project Andromeda) avrebbe potuto vedere luce prima del previsto. Sempre Zac Bowden, un leaker e giornalista di Windows Central, riporta, tramite il suo account Twitter, un altro rumor che non solo conferma il precedente ma ci fornisce una data leggermente più precisa. Seconda una sua fonte interna, Microsoft terrà in primavera una conferenza dove ...

Surface Phone - un nuovo brevetto suggerisce un device di tipo minilaptop : L’ormai ricorrente appuntamento con i brevetti che vedono protagonista il tanto discusso Surface Phone, progetto che internamente a Microsoft viene identificato come “Andromeda”, in questa occasione vede al centro un possibile device di tipo minilaptop. Dalle immagini svelate in rete si nota come il prossimo Surface Andromeda, oltre ad essere un dispositivo pieghevole con una struttura apribile in due porzioni, potrebbe anche assumere le ...

L’era degli smartphone sta per terminare - è arrivato il momento di lanciare il Surface Phone : Strano ma vero, Gartner, attraverso alcuni dati statistici, ha confermato che nell’ultimo trimestre del 2017 si è verificato il primo calo del settore smartPhone mai registrato dalla sua nascita. Una notizia che ha scosso un po’ l’intero settore e tutti i vari produttori quali Apple e Samsung, anche perchè gli ultimi tre mesi del 2017 dovevano essere molti proficui in quanto si sono tenute le offerte relative al periodo ...

Surface Phone/Project Andromeda in arrivo prima del previsto? : Fino ad ora abbiamo sempre sostenuto che il futuro Project Andromeda (aka Surface Phone) arriverà verso la fine del 2018 e l’inizio del 2019, sperando ovviamente che Microsoft non decida di cancellare tutto all’ultimo momento. Zac Bowden, il Senior Editor di Windows Central, la testata più famosa, visitata e affidabile su Microsoft, ha appena affermato, tramite un tweet pubblicato sul proprio account, che il dispositivo mobile ...