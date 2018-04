SUOR CRISTINA SCUCCIA Ballerina per una notte | il ritorno della vincitrice di The Voice

BALLANDO CON LE STELLE 2018/ Diretta : ospite SUOR Cristina. Ripescaggio e eliminati (28 Aprile) : BALLANDO con le STELLE 2018 torna in onda oggi, sabato 28 aprile, con la puntata dedicata al Ripescaggio: quale coppia tornerà ufficialmente in gara? Suor Cristina ballerina per una notte.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:05:00 GMT)

SUOR CRISTINA : «Il Papa mi ha detto : avanti così. E le suore mi hanno protetta» : 'Se un giorno qualcuno mi avesse detto che avrei girato il mondo, l'avrei preso per matto. Ma il Signore ha scelto me per questa missione folle'. Papa Francesco è contento? 'L'ho incontrato tre volte.

Intervista – SUOR CRISTINA : «Così la fede mi ha aiutata a ricercare il valore delle piccole cose oltre il successo» : Sono passati quattro anni da quando la seconda edizione del talent show “The Voice of Italy” fu scossa da un talento inaspettato che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia della musica italiana: quello di Suor Cristina Scuccia alias “Sister Cristina” la Suora orsolina divenuta celebre per aver interpretato in chiave religiosa i testi di Alicia Keys e Madonna, solo per citarne alcuni. Oggi vestita di un nuovo ...

SUOR CRISTINA da “The Voice” al Bangladesh : viaggio tra Buddha e Allah : Suor Cristina da “The Voice” al Bangladesh: viaggio tra Buddha e Allah Le Iene hanno portato l’ex star di The Voice in Bangladesh per conoscere da vicino i campi profughi che ospitano i rohingya Continua a leggere

SUOR CRISTINA tra i rohingya della Birmania - i racconti choc dei bimbi : «Ci bruciavano le case». E lei si commuove : Da The Voice a Le Iene , Suor Cristina è la protagonista del servizio andato in onda ieri sera sulla situazione in Bangladesh dei rohingya , una minoranza musulmana storicamente perseguitata che vive ...

SUOR CRISTINA in Bangladesh - inviata de Le Iene/ Genicidio rohingya - minoranza in fuga a causa della violenza : Suor Cristina in Bangladesh, inviata de Le Iene: la religiosa racconta il dramma dei rohingya, minoranza etnica vittima di un vero e proprio genocidio e costretta a fuggire.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Le Iene Show - anticipazioni puntata dell’11 aprile con SUOR Cristina : puntata imperdibile de Le Iene Show, condotto da Ilary Blasi e Teo Mammucari con la Gialappa’s Band, che questa sera vedrà Suor Cristina inviata in Bangladesh e Roberta Rei con Luca Barbareschi per parlare di molestie sessuali.