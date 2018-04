Summit Kim-Moon - ‘presto denuclearizzazione’ : Pyongyang, 28 apr. (AdnKronos/Dpa) – I media di stato nordcoreani citano oggi l’obiettivo della “completa denuclearizzazione” all’indomani dello “storico vertice” tra Kim Jong Un e il presidente sudcoreano Moon Jae In. “La Corea del Nord e del Sud afferma l’obiettivo comune di realizzare una penisola coreana libera dal nucleare attraverso una completa denuclearizzazione”, riporta ...

La sorella di Kim unica donna al Summit : Pamunjong, 27 apr. (AdnKronos) – Protagonista del disgelo fra le due Coree in occasione delle Olimpiadi, la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, è stata oggi l’ unica donna a partecipare allo storico summit di Panmunjon. Kim Yo Jong sedeva accanto al fratello, prendendo diligentemente nota di quanto veniva detto e non sembra essere intervenuta nei colloqui. Tuttavia la sua presenza al tavolo del vertice, ...

Vertice Coree - Kim Jong-un sarà 1° leader del Nord a raggiungere il Sud dalla fine della guerra. ‘Prepara Summit con Trump’ : A meno di 24 ore dall’attesissimo Vertice intercoreano, sulla stampa internazionale emergono i primi dettagli. E’ il capo dello staff dell’ufficio presidenziale sudcoreano, Im Jong Seok, a fornire alcune informazioni chiave sui preparativi in corso. Come preventivato, alle 9.30 ora locale (le 2.30 in Italia) Kim Jong-un attraverserà a piedi la linea di demarcazione tra le due Coree all’interno della zona demilitarizzata, ...