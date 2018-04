Sud America e rating A gli obiettivi di Reale Mutua

La Cina ha sequestrato 1 - 3 tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America : La polizia cinese ha confiscato a Shenzen, nella provincia meridionale di Guangdong, 1,3 tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America e arrestato 10 persone provenienti soprattutto da Hong Kong. La polizia ha detto che si tratta «della più grande quantità di The post La Cina ha sequestrato 1,3 tonnellate di cocaina proveniente dal Sud America appeared first on Il Post.

Demi Lovato ha dovuto cancellare dei concerti del Tell Me You Love Me Tour in Sud America : A causa di problemi organizzativi

Il presidente della Corea del Sud dice che Kim Jong-un non chiederà il ritiro delle truppe americane dalla Corea del Sud : Durante una conferenza stampa con i giornalisti, il presidente sudCoreano Moon Jae-in ha fatto sapere che il dittatore nordCoreano Kim Jong-un durante le prossime trattative di pace fra i due paesi non porrà come condizione il ritiro delle truppe americane dalla Corea

Como : era ricercato per spaccio di droga in Sudamerica - arrestato (2) : (AdnKronos) - "Gli accertamenti svolti dagli organi centrali del ministero dell’Interno - spiegano gli investigatori - hanno fatto leva su quanto accertato nel corso del tempo dai militari della stazione di Lomazzo, i quali in più occasioni avevano segnalato l'uomo nell’ambito di attività volte al c

Como : era ricercato per spaccio di droga in Sudamerica - arrestato : Milano, 19 apr. (AdnKronos) - Un 39enne di origine peruviana è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione di Lomazzo, nel comasco, in esecuzione di un mandato di arresto internazionale emesso lo scorso 8 marzo dal tribunale federale argentino. L'uomo è ritenuto responsabile di reati in mate

Borse : Cina ai minimi del 2018 - Sudamerica al top grazie al petrolio : Questo significa che la Borsa cinese ha per più di due terzi lo stesso andamento dell'azionario del mondo industrializzato americano. Anche se si fa un paragone con Asia ed Europa, i risultati sono ...

Nel mirino di Agrimaster ora c'è il Sud America «Espansione oltre la Ue» : «IN UN SETTORE altamente frammentato e con mercati promettenti, il gruppo Agrimaster si propone di raggiungere i 50 milioni di euro di fatturato nei prossimi anni». È questo il mantra dell'...

DIARIO ARGENTINA/ Il "modello Italia" per la lotta alla criminalità di Sud America e Ue : A Buenos Aires si è svolta la cerimonia inaugurale di un accordo, "EL PacCto", tra l'Ue e 18 Paesi latinoAmericani per combattere la criminalità organizzata.

«Heidi bienvenida» - 60 episodi ambientati tra le montagne Sudamericane : La protagonista è Chiara Francia , 14 anni, argentina di Buenos Aires, che aveva già partecipato con un piccolo ruolo alla serie «Il mondo di Patty». «Conoscevo la storia di Heidi» spiega Chiara «non ...

Donald Trump ha cancellato il suo viaggio in Sudamerica : La Casa Bianca ha fatto sapere in un comunicato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non andrà in Sudamerica, dove avrebbe dovuto partecipare a un incontro a Lima, la capitale del Perù, e dove avrebbe dovuto visitare Bogotà,

Sulle tracce di Louis de Boccard in Sudamerica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Altro che registi europei Ora sono i Sudamericani a conquistare Hollywood : Tu vuo' fa' l'americano. Diciamo che ci provano un po' tutti i registi. Hollywood, amata/odiata, è sempre e comunque la Mecca del cinema. Ma pochi ci riescono. Il nostro Paolo Sorrentino ha tentato il ...

Il Sudamerica vuole il Mondiale 16 anni dopo : Brasile e Argentina fanno paura : La nazionale peruviana torna a disputare le fasi finali di una Coppa del Mondo dopo 36 anni: l'ultima volta nel 1982, in Spagna. Giusto per ricordarlo: le ultime tre edizioni dei Mondiali sono state ...

Argentina-Italia : nelle scommesse Sudamericani favoriti : TORINO - Venerdì 23 marzo, sfidando l'Argentina all'Etihad Stadium di Manchester, esordio con la prima amichevole, per la nuova Nazionale di mister Di Biagio. I precedenti evocano cattivi ricordi ...