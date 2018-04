Star Wars Day 2018 | gli eventi per festeggiare la celebre saga in Italia

Star Wars Resistance - Disney ordina una nuova serie animata di Star Wars : Il mondo di Star Wars finito nelle mani della Disney non finisce mai di stupire e di ingrandirsi. Tra spinoff e nuove trilogie, ecco spuntare una serie tv animata che sarà realizzata da Disney per i suoi canali cable.Star Wars Resistance, questo il titolo, è presentata come una serie animata, d'avventura, ispirata agli anime giapponesi, che racconterà gli eventi precedente all'Episodio VII a Star Wars: Il risveglio della forza.prosegui la ...

Archeologico Napoli : il mito antico rivive con gli eroi di Star Wars : Rileggere gli eroi della mitologia greca e latina alla luce di quelli immaginari ma amatissimi della saga fantasy di “Star Wars”. È l’obiettivo della mostra itinerante “Mann@Hero” che sarà ospitata nelle sale del Museo Archeologico di Napoli dal prossimo 4 maggio al 31 luglio. Una iniziativa nata da un’idea del direttore del Mann Paolo Giulierini che si avvale della direzione artistica di Ciro Sapone e di ...

Su Best Movie di maggio un viaggio alle origini del mito con Solo : A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : ... era il 1998 quando in Italia uscì Harry Potter e la pietra filosofale , il primo romanzo di quella che era nata come saga e, tra spin-off letterari, spettacoli teatrali e parchi divertimenti è ...

Star Wars - in arrivo una nuova serie animata prequel : A distanza di sei anni dall’acquisizione della Lucasfilm, il trattamento Disney si fa sentire in modo sempre più massiccio. Per quanto riguarda il franchise di Star Wars, infatti, non solo è in corso una nuova trilogia filmica sequel, ma ne sono in progetto altre due assieme ai film spin-off (come l’imminente Solo) e altre serie tv. E a questi numerosi progetti si affianca ora anche una nuova serie animata, che avrà il titolo di ...

Su Best Movie di maggio un viaggio alle origini del mito con Solo - A Star Wars Story e lo speciale per i 20 anni di Harry Potter - Best ... : Il mondo di J.K. Rowling , ovviamente, è arrivato anche al cinema, con nove film che, dal 2001 a oggi, hanno fatto la storia dell'intrattenimento. E accompagnato quella di Best Movie : il primo film ...

Il Belgio dichiara illegali le loot box di Fifa 18 - Overwatch - Star Wars Battlefront II e altri : Seguendo la strada tracciata dall'Olanda, il Belgio ha deciso di prendere una posizione molto dura nei confronti della questione loot box. La Belgian Gaming Commission ha dichiarato che alcune loot box sono a tutti gli effetti illegali.Come riporta IGN, la commissione ha condiviso una dichiarazione in merito molto chiara: "I giochi che propongono loot box a pagamento, nel modo in cui sono attualmente proposte nella nostra nazione, si trovano in ...

Star Wars Rogue Squadron : ecco un interessante fan remake realizzato in Unreal Engine 4 : L'utente YouTube "Thanaclara" sta attualmente lavorando ad un'interessante fan remake del classico Nintendo 64 Star Wars Rogue Squadron, riporta DSOgaming.Il gioco viene riproposto in Unreal Engine 4, Thanaclara è alle prese con questo progetto da più di un anno e per il momento è riuscito a riprodurre quattro livelli del gioco, per quanto non siano ancora completi e presentino numerosi placeholder.L'appassionato ha inoltre affermato che ha ...

Star Wars Battlefront 2 : tornano le microtransazioni - ma solo per gli oggetti cosmetici : Il lancio di Star Wars Battlefront 2 ha visto scatenarsi un vespaio di polemiche a causa del suo sistema di microtransazioni, con il quale si potevano ottenere fin dall'inizio potenti miglioramenti alle capacità delle classi, degli eroi e delle navi del gioco, rendendo di fatto il titolo pubblicato da EA un pay to win.In seguito al polverone mediatico scatenato dalla vicenda il publisher e gli sviluppatori scelsero di rimuovere le loot box e le ...

Mark Hamill in The Big Bang Theory 11 - Luke di Star Wars tra gli invitati alle nozze di Amy e Sheldon : Per Amy e Sheldon sarà un matrimonio stellare con Mark Hamill in The Big Bang Theory 11. Il Luke Skywalker della saga cinematografica di Star Wars apparirà nel finale dell'undicesima stagione insieme a una serie di guest Stars. Dopo la presenza di Bill Gates, la serie di Chuck Lorre incassa un nuovo colpo grosso. Il network CBS non ha ovviamente svelato i dettagli del suo ruolo, ma c'è chi è pronto a scommettere che interpreterà una versione ...

Star Wars Battlefront II : scopriamo in dettaglio la modalità Ewok Hunt : Tempo di novità per i giocatori di Star Wars: Battlefront II. DICE ha infatti rivelato nuovi dettagli sul nuovo evento a tempo limitato Ewok Hunt che verrà introdotto col prossimo aggiornamento del 18 aprile. Come riportato da Videogamer.com, in questa nuova modalità un gruppo di esploratori imperiali subisce un'imboscata da parte di una tribù di Ewok, il loro compito sarà quello di resistere fino all'arrivo della navetta di soccorso mentre ...

Sun Shield Hat - il cappello contro i raggi solari che sembra uscito da Star Wars : Dan Tracy aveva tutto per realizzare i suoi sogni: aveva trent’anni, viveva a Maui, alle Hawaii, e lavorava a dei progetti per lo sviluppo di nuove fonti di energia rinnovabile. Ma la vita sulle isole statunitense è fatta di spiagge, mare cristallino e un contatto praticamente continuo con il sole: uno scenario da favola, che però può ritorcersi contro, se non si prendono le giuste precauzioni contro i raggi ultravioletti. Sfortunatamente, ...

Ritornano gli acquisti in game per Star Wars Battlefront 2 : Electronic Arts ha riportato gli acquisti in game in Star Wars Battlefront 2, essi arriveranno infatti la prossima settimana riporta Polygon.Con il nuovo aggiornamento atteso per il 18 aprile arriverà dunque anche la possibilità per i giocatori di acquiStare cristalli con soldi veri, cristalli che saranno la moneta di scambio da poter spendere per tutti gli articoli di personalizzazione del personaggio. Arriveranno nuovi look per i diversi ...