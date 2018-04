Spazio | una sonda NASA cadrà sulla Terra il 1° Maggio

Tecnologia : blockchain una risorsa per i lunghi viaggi nello Spazio : Tra le tante questioni da affrontare in riferimento ai lunghi viaggi spaziali, c’è anche quella delle comunicazioni tra la Terra e il veicolo, che potrebbero essere troppo lente e richiedere delle ore: ciò complicherebbe situazioni in cui è necessaria una reazione molto veloce, in caso di emergenza, ad esempio per evitare detriti spaziali o gestire disguidi improvvisi e manutenzione ordinaria. La NASA, a tale proposito, avrebbe finanziato ...

Google testa una nuova interfaccia per Google Feed con bolle e tanto Spazio vuoto : Google sta conducendo alcuno test con l'interfaccia di Google Feed, con una versione a bolle e sfondo colorati, e una con separatori meno invasivi. L'articolo Google testa una nuova interfaccia per Google Feed con bolle e tanto spazio vuoto proviene da TuttoAndroid.

Spazio - passeggiare sott'acqua per tornare a camminare sulla Luna : Roma, 18 apr. , askanews, È una delle piscine più profonde d'Europa, ma da tre anni aiuta i preparativi per un ritorno umano sulla Luna. La Neutral Buoyancy Facility , NBF, dell'Agenzia spaziale ...

Una metropoli in crescita ricca di storia : ecco Hyderabad vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-2A del programma europeo Copernicus ci porta sopra l’India meridionale, precisamente sulla capitale dello stato di Telangana: Hyderabad. Con un’estensione di circa 650 kmq, Hyderabad è una delle più vaste aree metropolitane dell’India ed ospita quasi sette milioni di persone. Sorge sulle sponde del fiume Musi, che possiamo vedere attraversare l’immagine al centro. Nonostante sia ricca di storia, ...

Spazio : una mega-eruzione su Proxima Centauri fa escludere l’esistenza della vita su Proxima b : Una mega–eruzione verificatasi nel marzo 2016 su Proxima Centauri, la stella più vicina alla Terra al di fuori del sistema solare, ha sconvolto Proxima b, il suo pianeta, rendendo praticamente impossibile la sopravvivenza di eventuali forme di vita: era questo quanto si ipotizzava data la presenza di acqua liquida. E’ stato lo studio “The First Naked-Eye Superflare Detected from Proxima Centauri” a rendere nota ...

Esperimenti senza precedenti nella storia dello Spazio : la missione Chang’e-4 e le piante sulla Luna : La missione Chang’e-4 della Cina ha in programma diversi Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio, come atterrare sul lato nascosto della Luna e far sbocciare i primi fiori sulla sua superficie. La sonda Chang’e-4 dovrebbe trasportare una scatola contenente semi di patata e della pianta arabidopsis, e probabilmente alcune uova di bachi da seta per condurre il primo esperimento biologico sulla Luna: il test di ...

Spazio : la Cina progetta di realizzare una stazione di monitoraggio a Vanuatu : La Cina starebbe progettando di realizzare una stazione di monitoraggio spaziale nella piccola Repubblica insulare di Vanuatu, nel Pacifico: lo sostengono esperti della difesa cinesi citati dalla stampa locale, a seguito di indiscrezioni australiane – prontamente smentite da Pechino e Port Vila – riguardo la pianificazione di una base militare cinese nell’isola. L'articolo Spazio: la Cina progetta di realizzare una stazione di ...

Spazio : analisi su rocce lunari - nuova ipotesi sull’origine dell’acqua sulla Terra : Fino a dieci anni fa gli scienziati ritenevano di avere un quadro abbastanza preciso del processo di formazione che aveva interessato la Terra e la Luna. Ora, uno studio condotto dall’Università di Chicago e pubblicato su Science Advances, mette in discussione i lavori precedenti affermando che la Terra avrebbe acquisito l’acqua durante la fase principale della sua crescita. Fino ad oggi, la maggior parte della comunità scientifica, riteneva ...

Atterra uno shuttle al Centro Commerciale di Cavallino. 'Dalla Terra alla Luna - alla scoperta dello Spazio' : La cultura deve essere accessibile a tutti e come dimostra la cronaca odierna, sono svariati i luoghi dove si può usufruirne, quindi perché no, anche un Centro Commerciale può 'portare conoscenza''. ...

Tonnellate di scorie sulla Terra - lo Spazio una grande discarica : Avete presente i cigli di quelle strade che d'estate trasportano torrenti di vacanzieri alle spiagge più popolari? Lindi e pinti a inizio stagione, rapidamente assumono un aspetto sordido, diventando ...

Spazio - 2018 stellare per SpaceX : Musk lancia con successo i satelliti Iridium e ottiene l’approvazione per costruire una costellazione da 12.000 satelliti : È solo la metà di marzo, ma SpaceX ha già avuto un anno stellare. Dopo aver lanciato il razzo Falcon Heavy con successo nello Spazio, inviando in un’orbita intorno al sole la Tesla Roadster di Elon Musk e catturando l’immaginazione del pubblico allo stesso tempo, questa mattina un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo 10 satelliti Iridium utilizzati per le telecomunicazioni dalla Vandenberg Air Force Base, in California. E lunedì SpaceX si ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo - gli ultimi aggiornamenti sul “Crash” di Domenica 1 Aprile e una nuova strepitosa immagine dallo Spazio : 1/18 ...

Ultim'ora NASA : oggetto cadrà dallo Spazio fra una settimana - colpirà l'Italia? Video : Un oggetto spaziale sta precipitando verso il suolo: si tratta della stazione spaziale cinese Tiangong-1, di cui l'agenzia spaziale cinese ha perso il controllo nel 2016. Il laboratorio spaziale, ha un peso complessivo di 8.5 tonnellate. Inizialmente non era possibile fornire pronostici sulla caduta di Tiangong-1, ma adesso che siamo prossimi all'impatto gli scienziati hanno azzardato le prime ipotesi che risultano essere molto più precise ...