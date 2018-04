Spazio | lanciatori | prima simulazione di countdown per Orion

Spazio - lanciatori : nuovo design per il razzo New Glenn di Blue Origin : Cambio di look per New Glenn. L’azienda statunitense Blue Origin ha appena presentato un nuovo design per il suo razzo, che dovrebbe effettuare il suo primo lancio nel 2020. Progettato a partire dal 2012, il vettore doveva inizialmente essere alimentato da sette motori BE-4 a metano e ossigeno liquido, disegnati e costruiti dalla stessa compagnia. Ora invece – spiega Global Science – Blue Origin ha deciso di utilizzare al posto del ...