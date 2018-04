Spagna | suore di clausura basche contro la sentenza sullo stupro | “Le donne siano libere”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 aprile 2018) Anche ledidi un convento basco intervengonoladi Pamplona, che ha condannato a soli 9 anni di carcere cinque ragazzi sivigliani – tra i quali un poliziotto della Guardia Civil – che hanno violentato una ragazza durante la corsa dei tori di Pamplona nel 2016. La loro denuncia arriva in un post su Facebook dove proclamano il diritto dellea vivere liberamente senza essere giudicate. “Noi viviamo in– si legge sulla pagina del convento della cittadina basca di Hondarribia – indossiamo un abito fino alle caviglie, non usciamo di notte, non andiamo alle feste, non beviamo alcool e abbiamo fatto voto di castità. E’ una scelta che non ci rende migliori o peggiori di altri, anche se paradossalmente ci rende più libere e felici di tanti. E proprio perché è una scelta LIBERA, difendiamo in tutti i modi il diritto di ...