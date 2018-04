Spagna | anche la vittima ricorrerà contro sentenza

Politica e banche - quanti danni : Intanto la Spagna ci sorpassa - : Due campioni di scienza, non certo di Politica o economia verrebbe da chiosare. Ma mi astengo. https://tradermania.wixsite.com/tradermania

Coldiretti - PIL : la Spagna minaccia l’Italia anche a tavola : l’Italia vince la corrida con la Spagna a tavola nella qualità, dai prodotti “Doc” al biologico fino alle scelta di non coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm) ma gli iberici superano l’Italia nelle quantità, dall’olio all’ortofrutta, anche se il tricolore sventola sul primato mondiale del vino. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il sorpasso della Spagna nei confronti dell’Italia per nel Pil procapite secondo l’analisi del ...

C’è un nuovo Telepass europeo che vale anche in Francia - Spagna e Portogallo : Funziona come un normale Telepass ma si può usare anche all'estero: le cose da sapere The post C’è un nuovo Telepass europeo che vale anche in Francia, Spagna e Portogallo appeared first on Il Post.

Messi in dubbio anche per la gara con la Spagna : L'attaccante dell'Argentina Lionel Messi, che sembrava aver recuperato dal problema muscolare agli adduttori, è invece in dubbio per l'amichevole di preparazione al Mondiale 2018 contro la Spagna di ...

La Spagna ritrova la stoffa da serie "A" anche per S&P - possibili ulteriori upgrade : Il merito di credito della Spagna torna ai livelli del 2012, l'anno dell'intervento a salvataggio delle banche. STandard & Poor's ha infatti alzato il rating di lungo termine ad A- dal precedente BBB+ ...

Argentina - Messi a riposo anche con la Spagna : Dopo avere saltato l'amichevole giocata e vinta dall'Argentina contro l'Italia , 2-0, , a Manchester, Leo Messi potrebbe far registrare il secondo forfait consecutivo in Nazionale, rinunciando a ...

La Spagna è una dittatura : arrestato anche il nuovo presidente Turull : Come fa l’Unione Europea a fare finta di nulla? Come si può tollerare che la Spagna eserciti contro la Catalogna

Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada - Spagna e Australia : Google continua a spingere sulla piattaforma Google Pay che da oggi è disponibile anche attraverso Wear OS, che ha da ieri sostituito Android Wear, in Canada, Spagna e Australia. L'articolo Google Pay arriva su Wear OS anche in Canada, Spagna e Australia proviene da TuttoAndroid.

Maltempo e neve : anche Spagna nel caos per l’ondata di gelo - allerta in 40 province : L’ondata di gelo siberiano che sta imperversando in Europa fa sentire i suoi effetti anche in Spagna dove la neve continua a creare grossi disagi alla circolazione: in 201 strade e valichi si segnalano neve e ghiaccio, 11 sono chiusi e in 52 è richiesto l’uso di catene. Le autorità hanno chiesto alla popolazione di evitare l’uso di macchine private per il rischio di incidenti o di rimanere bloccati. Il Maltempo si sta ...

Spagna : al via processo mafia russa - a sbarra anche deputato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Mafia russa - in Spagna si apre il processo per 17 : c’è anche un deputato di Putin : Sono accusati di aver riciclato decine di milioni di euro per conto dei Tambov, noto clan di San Pietroburgo. Si è aperto oggi a Madrid il processo alla Mafia russa. Alla sbarra ci sono 17 persone, russi e spagnoli, accusati di aver riciclato in Spagna, dalla Costa del sol alle Baleari, un totale di 50 milioni di euro. Una sistematica operazione di riciclaggio di denaro sporco partita già negli anni Novanta. Due i soggetti ancora ricercati ...