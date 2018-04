Space Economy | Cina | 12 lanci in 4 mesi | almeno 35 entro l’anno

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Laha completato con successo il dodicesimoo orbitale del 2018 inviando in orbita cinque piccoli satelliti Zhuhai-1 per il telerilevamento. Il razzo a propellente solido Lunga Marcia 11 è decollato il 26 aprile da una piattaforma dio mobile presso il Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi. Nessun dettaglio era stato comunicato prima del liftoff: gli osservatori – spiega Global Science – erano a conoscenza dell’attività in programma per via della chiusura dello spazio aereo. Dopo ore dopo il decollo, la China AeroScience and Technology Corporation (Casc) ha dichiarato il successo delo. A bordo del razzo, un satellite video e quattro iperspettrali, tutti facenti parte della costellazione di Zhuhai Orbita per l’osservazione della Terra, designati come OHS-01, 02, 03 e 04 (iperspettrali) e OVS-2 (video). OVS-2 è una versione aggiornata ...