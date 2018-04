Sorelle Parodi | terremoto in Rai | fanno il ' processo' a Milly Carlucci | puntatona

Mara Venier torna a Domenica In grazie al flop delle Sorelle Parodi : Mara Venier è in pole position per tornare alla conduzione di "Domenica In" , il contenitore della Domenica pomeriggio su RaiUno . A darne l'anticipazione è stato il sito tvbolg.it . Ma la notizia è ...

Sorelle Parodi - Domenica In : 'Contratto pesante - Cristina resta anche l'anno prossimo ma...'. Spostata e umiliata : Del contratto-capestro che obbligherebbe la Rai a confermare Cristina Parodi a Domenica In si è già detto e scritto. Ma Alberto Dandolo, su Oggi , fornisce un dettaglio in più, assai succulento. ...

Seno esagerato in fascia protetta : Sorelle Parodi - scandalo su Raiuno / Guarda : Una Cristina D'Avena davvero prosperosa ieri era l'ospite d'onore di Cristina Parodi a Domenica in . Peccato che nonostante questa esplosione di Seno, gli ascolti della trasmissione sono stati ancora ...

Sorelle Parodi - umiliazione senza fine : non solo la d'Urso - un'altra Big le sottomette in diretta : Ieri le Sorelle Parodi non sono state battute solo da Barbara d'Urso , ma anche da Raitre, per la precisione da Lucia Annunziata . Domenica In ha totalizzato 1.987.000 spettatori pari ad uno share del ...

“Fatte fuori! Cristina e Benedetta addio”. I vertici Rai hanno deciso : è finita. La conduzione di Domenica In delle Sorelle Parodi è stata deludente ed è arrivato il momento del cambio di guardia. Al loro posto nomi grossi : “Si va sul sicuro” : Questa stagione di Domenica In è nata sotto una stella fortunata. Fin dal principio di stagione la conduzione Parodi non ha affatto convinto. Da principio la presenza di Benedetta non ha affatto convinto e a seguito di critiche arrivate a rotta di collo, il suo ruolo è stato sempre di più circoscritto. La sorellina di Cristina non l’ha presa benissimo, ma la condizione era quella e dal suo cantuccio non è più uscita. A quel punto la ...

Mara Venier torna a Domenica in? Ecco cosa potrebbe succedere alle Sorelle Parodi : FUNWEEK - Cambio al timone di Domenica In. Dopo gli ascolti deludenti registrati da questa edizione del programma Domenicale di Rai Uno e gli accorgimenti apportati in corso d'opera, i risultati ...

Domenica In - le Sorelle Parodi rischiano di perdere la conduzione : al loro posto la Venier e la Clerici : Gli ascolti di Domenica In continuano a deludere i piani alti della Rai, tanto che per Cristina Parodi, oltre a sua sorella Benedetta, sarebbe già pronta una via d'uscita quanto più indolore per le ...

Sorelle Parodi - Domenica In : gira una voce in Rai - le due donne superstar che le sostituiranno : Come sostituire Cristina e Benedetta Parodi alla guida di Domenica In . Da settimane, numeri degli ascolti alla mano, alla Rai stanno pensando e secondo Alberto Dandolo, su Oggi, la rosa delle ...

“È andata così”. Domenica In - guerra tra le Sorelle Parodi? Si scopre tutto. Cristina e la verità sulla sorella Benedetta. Prima d’amore e d’accordo e ora sempre più distanti. Il motivo? Eccolo servito : C’eravamo tante amate. Una volta, Prima che la televisione si mettesse di mezzo e loro due avessero la sventurata idea di accettare di condurre insieme Domenica In. E sì perché pare che sia questo alla base della rottura tra le sorelle Parodi, che Prima di incontrarsi professionalmente filano come vaporetti, ci siano proprio delle incomprensioni sul modo di guidare il programma. Nell’ultima puntata in contenitore è salito fino a un ...

DOMENICA IN - FLOP DELLE Sorelle PARODI/ Del Noce : “Trasmissione deprimente - Benedetta non può fare tv” : DOMENICA In, FLOP DELLE SORELLE PARODI. Fabrizio Del Noce attacca: “Trasmissione deprimente, Benedetta non può fare tv”. Le dichiarazioni dell'ex direttore di Raiuno e le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 18:22:00 GMT)

Domenica In - Benedetta Parodi pronta a lasciare : sogno infranto per le “Sorelle Kessler dell’infotainment” : sogno infranto, quello delle Kessler dell’infotainment degli anni ’10. Cristina e Benedetta Parodi sognavano da tempo un programma insieme. Lo avevano detto in tutte le interviste e quest’estate la dirigenza della tv pubblica aveva deciso di farle felici affidando loro la nuova edizione di Domenica In. Ma il contenitore Domenicale doveva fare i conti con la dipartita (e il traino) dell’Arena di Massimo Giletti e la sfida, ...

Benedetta lascia Domenica In La Parodi jr vittima del flop Rottura definitiva tra le due Sorelle? : Gli ascolti Tv e l'Auditel della stagione televisiva 2017-2018 hanno visto fallire ripetutamente Domenica In nella sfida dello share, fino a scendere sotto il 10 % nella puntata andata in onda Domenica 25 febbraio. Mentre Barbara D'Urso con Domenica Live macinava consensi su Canale 5, la "strana coppia" formata dalle due sorelle Cristina e Benedetta Parodi soccombeva su Rai1 sotto gli strali e le frecciate dell'oltraggiosa Segui su ...

Sorelle Parodi - Domenica in perde sempre. La smutandata in studio umiliata dalla D'Urso : Non salvano Cristina Parodi né i santi , Sanremo è già passato, ahilei, né le patonze , quella di Giulia Salemi , 'smutandata di Venezia' ospite in studio insieme alla madre, . L'ultima puntata di ...

Sorelle Parodi - come si riducono pur di rubare ascolti a Barbara d'Urso : Cristina Parodi e Benedetta le provano tutte per rosicchiare ascolti alla nemica Barbara d'Urso. Stavolta puntano sui sentimenti. L'amore è al centro della puntata di Domenica In di Cristina Parodi ...