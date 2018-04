Sondaggio Pagnoncelli | gli elettori grillini vogliono l' intesa con la Lega

Sondaggio Pagnoncelli - Luigi Di Maio ha sprecato un patrimonio : in 20 giorni crollo di popolarità : Subito dopo il voto del 4 marzo, i consensi per Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono cresciuti in tutti i sondaggi, grazie soprattutto, scrive Nando Pagnoncelli sul Corriere della sera, all'effetto bandwagon, l'italianissimo "salire sul carro del vincitore". A distanza di oltre un mese dal giorno delle elezioni però i riflettori si sono concentrati soprattutto sul leader leghista e quella grillino, premiando nell'ultima settimana la fermezza di ...