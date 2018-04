Sondaggi Gli elettori del Movimento 5 stelle vogliono l’accordo di governo con la Lega

Sondaggio Pagnoncelli : gli elettori grillini vogliono l'intesa con la Lega : 'Si conferma la preferenza per un esecutivo 5 Stelle-Lega , indicato dal 32% degli italiani , in calo di 3 punti rispetto a fine marzo, . A seguire un'alleanza tra 5 Stelle e l'intero centrodestra , ...

Pd e Forza Italia verso l'estinzione. Luca Ricolfi ha visto gli ultimi Sondaggi : 'Tra poco saranno partitini' : Il guaio, spiega uno dei più acuti e autorevoli commentatori del mondo del centrosinistra, è che non ci sono segnali di contro-tendenza. Anzi, a giudicare dai crolli violentissimi e improvvisi subiti ...

Sondaggi - 5 Stelle frenati dalle consultazioni. L'asse Lega-M5S non piace agli elettori : Un altro Sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della sera, evidenzia che le consultazioni frenano lo slancio del Movimento 5 Stelle, che resta la prima forza politica ma vede ...

Sondaggi - stallo come nelle consultazioni : Di Maio frena - fa meglio Salvini. Metà degli elettori Pd non vuole l’Aventino : Le trattative per la formazione di un governo si sono arenate ancora una volta. E il quadro confuso, con il Colle che si è preso due giorni di tempo per decidere la prossima mossa, si riflette anche nei Sondaggi. Una situazione di stallo che da dopo le elezioni continua a registrare un “ballottaggio di fatto” tra i due schieramenti principali, il M5s e il centrodestra, se si tornasse alle urne. Le consultazioni però logorano, e man mano che ci ...

Sondaggio Ixé per HuffPost : il Governo giallo-verde non convince gli elettori di Lega e M5S : Alla luce dei risultati elettorali dello scorso 4 marzo, gli italiani investono i due principali 'vincitori' della responsabilità di governare il Paese: quasi la metà (47%) indica il M5S ed il 40% la Lega. Tuttavia una maggioranza che vede queste due forze in coalizione, con l'eventuale apporto di altri partiti a supporto, non appare così popolare ed è auspicata solo dal 23% degli elettori.Inoltre, tra quanti hanno ...

Berlusconi “male assoluto” : nel sito del governo dati sbagliati per una distrazione dei Sondaggisti di Emg Acqua : Una mancata comunicazione al sito di Palazzo Chigi da parte della società che ha realizzato il sondaggio e Silvio Berlusconi è diventato “il male assoluto” per il 50,6% dei duemila italiani intervistati, con solo il 2% che si è detto “per nulla d’accordo” con la definizione del pentastellato Alessandro Di Battista. La domanda in questione, però, era stata posta solo agli elettori del Movimento 5 Stelle e non a tutto ...

Sondaggi politici - gli italiani dicono ‘no’ alle larghe intese e al governo istituzionale : Secondo gli ultimi Sondaggi, gli italiani sono contrari sia alle larghe intese che all'ipotesi di un governo istituzionale. In generale, gli intervistati non sono molto ottimisti su partenza e durata di un nuovo governo e chiedono uno sforzo in più ai leader, soprattutto a Luigi Di Maio.Continua a leggere

Sondaggio Antonio Noto - gli elettori della Lega chiedono a Salvini di rompere con Berlusconi : In questo periodo di incertezze sul futuro del Paese, con le forze politiche bloccate nello stallo per la formazione del governo, resta particolarmente solida l'intesa tra i partiti e i loro ...

Luigi Di Maio e Casaleggio a Ivrea - il Sondaggio anonimo : con chi vogliono andare al governo i grillini : Tutti alla corte di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio . A Ivrea , alla 'Leopolda grillina', è andato in scena il primo grande rito di passaggio del Movimento 5 Stelle , da forza antagonista a ...

Sondaggio Index Research per PiazzaPulita - M5s e Lega fanno il voto. Segnali di risveglio per Pd e Forza Italia : Certo, l'Italia è andata al voto appena un mese fa. Ma l'ipotesi di un ritorno anticipatissimo alle urne è concreta. Dunque, i sondaggi sono di strettissima attualità. L'ultimo è quello di Index ...

Sondaggio Ipsos - il 57% degli utenti italiani non si fida di Facebook : A una settimana dallo scandalo Cambridge Analytica la società di analisi e ricerche di mercato Ipsos ha realizzato un Sondaggio, basato su un campione di 800 persone, per comprendere meglio le opinioni degli italiani. Il 57% degli intervistati non si fida di Facebook. Un valore che è necessario pesare bene, perché oscilla tra il 70% di chi ne fa un uso moderato e il 49% tra coloro che lo usano in modo più assiduo. Un mix letale Riguardo alla ...

Sondaggi : 46% elettori M5S sceglie Lega : ANSA, - ROMA, 4 APR - Il 46% degli elettori di M5s preferirebbe un governo del Movimento con la sola Lega, il 27% tornare alle urne, meglio se con una nuova legge elettorale, e solo il 18% guarda con ...

