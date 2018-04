Sognavo in silenzio l' arte da un cantina occupata Ero un intruso e oggi sono

huffingtonpost

(Di sabato 28 aprile 2018) "inl'da une mi imbucavo sui set per mangiare il cestino. Ero un". Marcello Fonte è il protagonista di Dogman, il fim di Matteo Garrone in concorso a Cannes, si racconta in questa video intervista esclusiva ad HuffPost. E dice: "mi piace vivere nei film perché la vita reale mi ha stancato, è troppo difficile. Garrone? È un artigiano, il primo spettatore. Abbiamo fatto un film che è un universo d'amore".Alla fine l'asino l'ha spiccato il volo, con un raglio liberatorio, con voce panciuta e un filo schizofrenica. Voce e sguardo puntati a un tanto così dalla telecamera, di striscio per non farsi rubare l'anima, almeno non tutta quanta.La storia di Marcello Fonte, alias Asino, dal film che ha scritto sulla sua storia, ha un che di favola, di neorealismo ancora vivo, ci trovi dentro Umberto D. e ...