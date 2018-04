Smartphone e tastiere ‘spie’ dei problemi del cervello 

meteoweb.eu

(Di sabato 28 aprile 2018) Attenzione al modo in cui si usa lo, come si batte sulla tastiera o dal suono della voce: è possibile trovare i segni di Alzheimer, Parkinson o depressione analizzandoli. Lo dimostra l’esperienza di tre start up, descritta sulla rivista Ieee Spectrum. La velocita’ con cui si compongono i messaggi o si maneggiano le app sulloha un grande valore predittivo, affermano gli esperti di Mindstrong Health, una start up che ha gia’ sviluppato una app in uso in diverse sperimentazioni. “Queste interazioni – precisa l’ideatore Paul Dagum – misurate in millisecondi, sono predittive dello status cognitivo ed emozionale”. Un principio simile puo’ essere applicato alledei computer. Lo ha dimostrato un’altra start up americana, la Neurametrix, che ha ideato una app, gia’ disponibile al pubblico, che ...