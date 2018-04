Siviglia | Montella è al capolinea | esonero ormai imminente

Siviglia ancora ko - Montella al capolinea : Futuro dell'allenatore ormai segnato. Tempi duri per gli ex milanisti: il Deportivo di Seedorf è ormai retrocesso

Montella - altro ko : Siviglia sconfitto dal Levante : TORINO - Ancora una sconfitta per il Siviglia di Vincenzo Montella, che viene superato di misura a Valencia dal Levante con il punteggio di 2-1, nell'anticipo della 35/a giornata della Liga. I padroni ...

Montella ko - Siviglia battuto dal Levante : Ancora una sconfitta per il Siviglia di Vincenzo Montella, che viene superato di misura a Valencia dal Levante con il punteggio di 2-1, nell'anticipo della 35ª giornata della Liga. I padroni di ...

Liga - Montella verso l'esonero : il Siviglia perde anche con il Levante : Vincenzo Montella è a un passo dal secondo esonero in stagione: dopo la batosta clamorosa nella finale in Coppa del Re col Barcellona , 0-5, , il suo Siviglia perde anche sul campo del Levante, nell'...

Copa del Rey - il Barcellona ne fa 5 al Siviglia e vince il trofeo. Montella ko : Tanto Barcellona e poco Siviglia nella finale di Coppa del Re a Madrid, dove i blaugrana si sono imposti per 5-0 sula squadra allenata da Montella per portare a casa il trentesimo trofeo intitolato ...

Copa del Rey - il Barcellona ne fa 5 al Siviglia e vince il trofeo. Montella ko : Tanto Barcellona e poco Siviglia nella finale di Coppa del Re a Madrid, dove i blaugrana si sono imposti per 5-0 sula squadra allenata da Montella per portare a casa il trentesimo trofeo intitolato ...

Siviglia - Montella : 'Lavoro per rimanere anche il prossimo anno' : ... 'Fino a questo momento stiamo facendo un'ottima stagione, come però ha detto Guardiola, uno degli allenatori più bravi al mondo, tre delle quattro semifinaliste di Champions sono a 20 punti dalla ...

Bacca segna contro Montella : ma il Siviglia rimonta : Bacca segna contro Montella: ma il Siviglia rimonta Piccola rivincita per Carlos Bacca, che aveva lasciato il Milan dopo due stagioni di alti e bassi e soprattutto dopo aver dimostrato di avere davvero poco feeling con Vincenzo Montella. Nei mesi successivi al suo passaggio al Villarreal, aveva anche mandato un tweet sibillino nei confronti del […]

Liga - Siviglia-Villarreal 2-2 : Bacca gol - ma Montella confeziona la rimonta in 10 : ROMA - Al Sanchez Pizjuan va in scena una delle partita più spettacolari della stagione. In quello che era una sorta di spareggio per l'Europa League, il Siviglia si trova sull'orlo del burrone contro ...

Liga - Siviglia-Villarreal 2-2 - Bacca-gol - Montella rimedia : Vincenzo Montella va sotto di due gol, gliene segna uno persino Carlos Bacca, sì proprio lui, quel Bacca non certo tra i migliori amici durante l'esperienza al Milan.Rimane con un uomo in meno e se ...

Bayern-Siviglia 0-0 - Montella fuori a testa alta : Heynckes vola in semifinale : MONACO DI BAVIERA - Una qualificazione senza nessun patema. Il Bayern, forte del 2-1 in trasferta, controlla con facilità il ritorno con il Siviglia e centra per la sesta volta la semifinale nelle ...

DIRETTA/ Bayern Siviglia (risultato finale 0-0) streaming video e tv : Montella fuori - tedeschi in semifinale! : DIRETTA Bayern Siviglia info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match, ritorno dei quarti di Champions League (oggi 11 aprile)(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:35:00 GMT)

Probabili formazioni / Bayern Siviglia : quote - ultime novità live. Montella con cinque diffidati : Probabili formazioni Bayern Siviglia: quote, le ultime novità live su moduli e titolari, le scelte di Heynckes e Montella per la partita di Champions League(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:51:00 GMT)

Probabili formazioni/ Bayern Monaco Siviglia : diretta tv - orario - le notizie live. Montella ritrova Banega : Probabili formazioni Bayern Monaco Siviglia: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Jupp Heynckes deve fare i conti con ben sei calciatori diffidati(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 13:50:00 GMT)